Reino Unido pide que no se almacene comida ante el Brexit

Los compradores británicos preocupados por el fracaso del gobierno en conseguir un acuerdo comercial post-Brexit con la Unión Europea no deberían hacer acopio de alimentos, dijo el lunes el secretario de negocios Alok Sharma.

Reino Unido y la UE acordaron el domingo recorrer "una milla extra" en los próximos días para tratar de llegar a un acuerdo comercial esquivo, a pesar de no haber cumplido con su último plazo para evitar una salida turbulenta a finales de mes.



Sharma dijo que confiaba en que el suministro de alimentos se mantendría incluso aunque Londres abandone el bloque sin un acuerdo comercial bajo el brazo.



"Estoy muy confiado de que las cadenas de suministro seguirán funcionando", dijo a Sky News.



"Le diría a todo el mundo: hagan sus compras como lo harían normalmente y creo que veremos que estaremos absolutamente bien", dijo.

Estantes vacíos junto a suministros de papel higiénico dentro de un supermercado Asda en Milton Keynes, Reino Unido, 13 de marzo de 2020. Foto: Reuters



Los británicos se abastecieron de productos de larga duración en marzo cuando el país entró en un confinamiento nacional por la pandemia de coronavirus, dejando vacías algunas secciones de los supermercados y obligando a muchas personas a hacer cola durante horas o a conducir más de lo normal para encontrar productos como papel higiénico, tomate enlatado y arroz.



El British Retail Consortium (BRC), la patronal de comercio británica, dijo el domingo que los minoristas estaban haciendo todo lo posible para prepararse para cualquier eventualidad el próximo 1 de enero, aumentando sus existencias de productos en lata, rollos de papel higiénico y otros productos no perecederos para que hubiera suficiente abastecimientos de productos básicos.



También dijo que no había necesidad de que el público comprara más alimentos de lo habitual, ya que el principal impacto se produciría en los productos frescos importados, como las frutas y verduras frescas, que no pueden ser almacenados durante largos períodos por los minoristas o los consumidores.



La semana pasada, el BRC volvió a advertir que los compradores se podrían enfrentar a un aumento de los precios de los alimentos a partir del año próximo sin un acuerdo comercial. Tesco, la principal cadena de supermercados británica, ha cifrado esta subida entre el 3 y el 5%.



Sin embargo, Sharma dijo el lunes que el impacto sería inferior.



"Creo que estamos hablando de menos del 2% en términos de un impacto potencial, obviamente habrá ciertos productos en los que puede ser un poco más", dijo a BBC Televisión.