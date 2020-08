Reportan posible caso de reinfección de coivd-19 en Cuenca; sería el tercero en Ecuador

LEA TAMBIÉN

En Ecuador se habla de dos casos de reinfección de covid-19, uno en Quito y otro en Guayaquil, y de uno probable, en Cuenca.

El primero es el de un hombre de Quito que dio positivo para el corona­virus en mayo, se curó y en agosto volvió a dar positivo, con una cepa diferente. El otro fue en Guayaquil. Lo diagnosticaron en abril y volvió a dar positivo en agosto.



En Cuenca también hay un posible caso, de un chofer que fue diagnosticado en mayo, luego dio negativo y en agosto tuvo resultado positivo.



Los casos de reinfección son solo algo excepcional entre los 12,87 millones de contagios que tiene América, todavía epicen­tro del coronavirus, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero añaden incertidumbre al futuro de la región.



También se han presentado casos de reinfección en Estados Unidos, Bra­sil, Bélgica, Holanda y Hong Kong.



Durante el último fin de semana de agosto, El Insti­tuto de Microbiología de la Universidad San Fran­cisco de Quito informó que, en el primer caso de recontagio en Ecuador, se trata de dos cepas dife­rentes. “Se comprueba la posibilidad de que haya gente que no presenta inmunidad (no hay que asustarse esto es espera­ble)”, publicó.

Según el investigador Paúl Cárdenas, las rein­fecciones pueden darse. “Es algo esperado, no es algo que tenemos que asustarnos ni espantar­nos, esto no quiere decir que las vacunas no van a funcionar, que no tene­mos inmunidad frente al virus”, señaló.

Explicó que algunas per­sonas, a pesar de haber estado contagiadas, no desarrollan protección la segunda vez.