Mathilde, reina trans, quiere ir a la posesión del alcalde Jorge Yunda

“Le deseo éxitos al alcalde Jorge Yunda, que logre cumplir todos sus proyectos. Y le pido comprometerse con la comunidad Glbti, nosotros también somos Quito”. Lo dice Mathilde Barragán, de 21 años, quien el mes pasado ganó el Reinado Trans de la capital, desarrollado en el Teatro Variedades Ernesto Albán.

En el certamen participaron 10 chicas transgénero. No se aceptó a transformistas o travestis, querían mujeres trans que vivan en esas condiciones y que puedan trabajar por la inclusión, según Karla Yadira Pillajo, de Crisalys, organización que impulsa el evento, cuya primera edición se realizó en el 2018.



¿Qué buscan Mathilde y Karla Yadira? Quieren ser parte de la posesión del alcalde Yunda. Él estuvo invitado al certamen de belleza; incluso asistió su hermana Liliana y otra representante del burgomaestre, Alejandra Duque.



Mathilde tomó la decisión de participar en un concurso de ese tipo porque quiere hacer activismo. Su trabajo se dirigirá a los niños y niñas trans del país. La estudiante de Arquitectura busca apoyo de la reina cisgénero de Quito, Daniela del Carmen Almeida; la invitará a trabajar por una ciudad más inclusiva, en donde no se les discrimine a los Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti).

Mathilde Barragán ganó el Reinado Trans de la capital, desarrollado en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Foto: Cortesía



“Quiero mostrarme como soy, una persona de lo más normal. No por ser trans debo dejar de asistir a la universidad, incluso tengo una pareja; en mi contexto social tampoco se hablaba de lo que es ser Glbti, pero he contado con la comprensión de mis padres y quiero hacer algo por niños que están sintiendo lo que yo viví”, señala Mathilde.



Karla Yadira Pillajo vive otra realidad. Es activista, pero admite que desde hace 28 de sus 54 años trabaja en una empresa de ingeniería eléctrica, pues egresó de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central. Y que es un transgénero de clóset, en horarios laborables. Se viste como hombre y no como lo que es, una mujer, dice. “Queremos un Quito inclusivo, que las personas trans podamos tener acceso a los empleos. En el Municipio, los compañeros gais y lesbianas han tenido apertura, es hora de apoyar a los trans, de abrir puertas”, sostiene. Y para eso pide al alcalde Jorge Yunda les permita presentarles sus proyectos y les ayude a evitar la discriminación para esta población.



"Queremos un compromiso del Alcalde con la comunidad Glbti. Somos personas que vivimos marginadas por un sector de la sociedad; somos tan capaces como las demás personas. Tómenos en cuenta para alianzas. Sería muy bueno ser invitados a su posesión", reiteró Mathilde.