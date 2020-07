10 hechos sobre el regreso a clases en la Sierra y Amazonía que los padres de familia deben conocer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el primer día de este julio 2020, la mayoría de 1,9 millones de alumnos del régimen Sierra y Amazonía se encuentra en su período de vacaciones. Son dos meses, para descansar. Pero en el caso de los padres de familia para tomar decisiones sobre qué será lo mejor para su hijo y sus hogares en el contexto de la pandemia provocada por el covid-19.

Hasta ayer, sábado 18 de julio del 2020, había 73 382 casos confirmados de coronavirus en Ecuador. En Pichincha está el 18,08% de contagiados.



Según el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, una o dos semanas más continuará la alta demanda de camas en terapia intensiva en los hospitales de Quito, por ejemplo, que llevan más de tres semanas al máximo de su capacidad, tanto en lo público como en lo privado. Aunque algunos epidemiólogos y salubristas como Alberto Narváez y Marcelo Aguilar consideran que el aumento de casos va en una curva ascendente, que podría mantenerse hasta agosto.



Por eso, planteles educativos, autoridades y familias deberán tomar decisiones sobre cómo se desarrollarán las clases, sin poner en riesgo la salud de niños, adolescentes, padres y abuelos, que son parte del entorno.



También de maestros, que no siempre cuentan con transporte propio, para llegar a las instituciones. Y que según gremios como la UNE y la Red de Maestros se han contagiado de covid-19 al asistir a los centros, para recibir los deberes y trabajos, del portafolio, para calificar a los chicos.



Los alumnos de Sierra y Amazonía estudiaron el segundo de los dos quimestres totalmente en casa, luego del estado de excepción, que restringió las posibilidades de movilización, para frenar el avance del covid-19.



Desde el 3 de junio Quito está en semáforo amarillo, por lo que hay más personas en las calles, en trabajo presencial. Y también más ciudadanos contagiados y otro grupo, que no ha respetado normas de distanciamiento social, no usa mascarillas, bebe en las calles y organiza fiestas.



A continuación, 10 datos sobre el regreso a clases en la Sierra y Amazonía



1) Desde el lunes 20 de julio del 2020 y hasta el 10 de agosto se desarrollarán las matrículas para acceder al sistema fiscal, en el período 2020-2021, que empezará en septiembre. Solo para niños que acceden por primera vez a un cupo en planteles públicos. El proceso será digital a través de este enlace. Se ha dicho que en esa web y en redes sociales del Ministerio de Educación se informará sobre números telefónicos para quien no tiene acceso a Internet.



2) Los estudiantes que no puedan permanecer en las instituciones privadas pueden registrarse en el sistema fiscal, la Cartera ha garantizado cupos para todos.



3) Hasta este domingo 19 de julio del 2020, más de 160 000 profesores de centros educativos fiscales no han recibido su sueldo de junio.



4) En los planteles particulares ya se están desarrollando las matrículas para el próximo ciclo lectivo 2019-2020, también de modo digital. Eso tiene un costo, que en algunos casos ha sido solventado en cuotas en meses anteriores.



5) El Ministerio de Educación ha dicho que para el siguiente período educativo no se deberían aumentar los costos de la educación particular. Y a través de la Ley Humanitaria se ha establecido que los colegios y escuelas privadas deben otorgar hasta 25% de rebaja en las pensiones mensuales a los padres de familia que justifiquen haber perdido su empleo o que enfrentan una disminución salarial. Además se dijo que de forma excepcional se entregarán compensaciones económicas a las instituciones desde el Gobierno; Finanzas no ha explicado nada al respecto.



6) La próxima semana, ha indicado la Ministra de Educación, se presentarán los lineamientos del Plan de Educación Abierta, para continuar con las clases, en el contexto de la pandemia del covid-19.



7) Según ha adelantado la Cartera, la Educación Abierta es una forma de educación escolarizada, que desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante medios alternativos y flexibles, que no requieren la asistencia permanente al aula.



8) Los planteles educativos particulares han empezado a promocionar diferentes modalidades: semipresencial o blended, para que los chicos vayan a clases un par de días a la semana, divididos en grupos, con medidas de bioseguridad; también otra oferta completamente en línea durante el primer quimestre e incluso guías para apoyar a quien escoja el homeschooling (con mayor responsabilidad por parte de los padres de familia).



9) La ministra Monserrat Creamer ha insistido que todos los planteles deben ofrecer a los padres de familia la alternativa que les haga sentir más seguros, tomando en cuenta que aún no existe una vacuna ni tampoco hay medicamentos específicos para combatir al covid-19. Así que los padres de familia tienen el derecho de escoger qué modalidad prefieren para que sus hijos no se contagien y el colegio tiene que apoyarlos. Por eso, la comunidad educativa debe llegar a un acuerdo.

10) El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha dicho que en este caso, la decisión de cómo empezar clases en Sierra y Amazonía no solo está en las manos de Educación. Será una decisión conjunta, tomando en cuenta que hay un riesgo para la salud más que nada de las familias de los alumnos, que podrían contagiarse y desarrollar síntomas graves, más que nada grupos vulnerables, con comorbilidades (otras enfermedades como hipertensión o diabetes), así como adultos mayores.