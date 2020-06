¿Cuáles son las reglas y plazos del nuevo ‘tag’ en el peaje de la vía a Los Chillos?

LEA TAMBIÉN

Desde el 3 de junio del 2020, la Autopista General Rumiñahui funciona solo con un sistema de dispositivo ‘tag’ para los vehículos particulares y buses públicos que utilizan el peaje. El objetivo de automatizar el servicio es evitar la propagación del covid-19 por la manipulación física del dinero y precautelar la salud de los 250 000 usuarios que circulan diariamente por esta vía.

Con la medida se busca también evitar las largas filas de automotores que se generaban por el cobro de las tarifas en las casetas del peaje. Según la Prefectura de Pichincha, los usuarios frecuentes y no frecuentes que deseen transitar por la autopista Rumiñahui y las vías Intervalles y Alóag-Unión del Toachi deberán obligatoriamente estar registrados en línea a través de la página web de la Prefectura en la sección Peajexpress, para poder adquirir los dispositivos y acceder al pospago.



El registro no tiene costo y posibilitará al usuario que no tiene este equipo realizar un pospago hasta 15 días después de haber circulado por las tres vías. De no hacerlo en este plazo deberá pagar una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado, es decir USD 60.



Las modificaciones han generado inquietudes entre los usuarios que se movilizan a diario por la autopista y que no han adquirido el ‘tag’ ni se han inscrito en la web.



¿Qué ocurrirá con ellos? El Gobierno de Pichincha informó que se extiende el plazo de registro, hasta el 30 de junio, para la modalidad pospago a través del portal web de la Prefectura y para la adquisición del dispositivo Peajexpress.



Para la inscripción y adquisición del dispositivo de pago automático Peajexpress se requiere los siguientes documentos:



-Copia de cédula del propietario del carro.



-Copia de la matrícula vehicular.





Una vez registrado se validarán los datos en un plazo de 72 horas. Después de este periodo el usuario se encontrará habilitado para realizar el pospago en cualquiera de las sucursales de farmacias Fybeca o mediante tarjeta de crédito o débito bancario (realizando inicialmente esta solicitud en las oficinas de los peajes de la autopista Rumiñahui o Intervalles). Estas opciones de pago son las mismas para quienes ya cuentan con el Peajexpress.





Adquisición del dispositivo Peajexpress

​



Los usuarios que deseen adquirir el dispositivo pueden hacerlo en los tres puntos de venta que se han habilitado:



Oficinas de la Autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles, de lunes a sábado en el horario de 08:00 a 17:00.



Edificio central del Gobierno de Pichincha (calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante), de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.



Los dispositivos de pago automático cuestan USD 7 y están homologados; esto permite que los conductores puedan movilizarse en los tres peajes a cargo del Gobierno de Pichincha. Para el caso del peaje de Alóag los usuarios deben acercarse a las oficinas para registrar el dispositivo y recargar las pasadas.



Las personas que ya cuentan con el ‘tag no necesitan hacer cambios y podrán realizar normalmente sus recargas en las estaciones de los peajes, en las sucursales de las farmacias Fybeca, con débito bancario o pago de tarjeta.



Estos aparatos también son compatibles con los peajes de Panavial. Para que puedan ser utilizados en ellos solo deben acercarse a las oficinas de esa entidad para activarlos. Si alguien tiene los dispositivos de Panavial, debe acercarse a la estación del peaje de la autopista Rumiñahui para ponerlos en funcionamiento.



Las motocicletas que circulan por los peajes a cargo de la Prefectura no pagan peaje, por lo que no necesitan estar inscritos ni contar con el dispositivo Peajexpress.





Exoneraciones para gente con discapacidad





Para acceder a la exoneración, las personas con discapacidad deben llenar el formulario de registro en la plataforma web de la Prefectura y enviar un correo a ventanillavirtualgadpp@pichincha.gob.ec o gadpp@pichincha.gob.ec, solicitando la exoneración. Tienen que adjuntar los documentos que certifiquen la discapacidad junto a la información del vehículo y propietario.





Traspaso del dispositivo a otro vehículo





En los casos que se busque anular el dispositivo a nombre de un usuario por venta del vehículo o realizar el traspaso, el trámite debe realizarse personalmente en la estación de peaje de la Autopista General Rumiñahui para anular y registrar el cambio en el sistema.