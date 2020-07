Reglas de promoción electoral durante la pandemia, a debate

LEA TAMBIÉN

Con más dudas que certezas llegan los partidos y movimientos nacionales al segundo Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, en el que se discutirán tres reglamentos para las elecciones del 2021.

En la cita de hoy se debatirá la normativa para la inscripción y calificación de candidaturas, pronósticos electorales y promoción electoral.



Fueron convocados los delegados de 20 tiendas políticas. No participarán los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) los suspendió, acogiendo un informe de Contraloría, que halló irregularidades en su calificación.



La inscripción de candidaturas ante el CNE se cumplirá luego de que las organizaciones hayan definido sus cuadros a través de elecciones primarias, que se realizarán entre el 9 y el 23 de agosto. La aceptación de precandidaturas es personal y se efectúa de forma presencial.



Según la propuesta que se debate hoy, el representante de cada movimiento podrá inscribir las candidaturas en línea, a través del portal web del CNE. La medida se ajusta a los parámetros de distanciamiento, recomendados por la emergencia sanitaria.



Sin embargo, se incluyó una disposición que posibilita que se presenten las candidaturas presencialmente, pero antes se debe solicitar una cita y acatar los protocolos de bioseguridad.



En el articulado se establecen parámetros para que en las listas pluripersonales se cumpla la paridad de género y participación de jóvenes.



El consejero José Cabrera dice que se recogerán las observaciones de los delegados antes de aprobar los reglamentos. Eso no convence a Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular.



El dirigente recordó que en el primer Consejo Consultivo la mayoría de movimientos solicitó modificar el calendario de los comicios, pero el pedido no se acogió por recomendación del Tribunal Contencioso Electoral.

​

Atarihuana pedirá que la designación de los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales “sea transparente”, ya que ellos serán los encargados de calificar las candidaturas y validar el escrutinio, tras las votaciones. “Queremos saber si el nombramiento será a través de concurso o si los designará la mayoría del CNE”.



Otro tema que inquieta a los partidos es la promoción electoral en tiempos de pandemia. En el borrador de reglamento se ratifica que se podrá contratar, con financiamiento público, publicidad proselitista en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales.



Una vez que se oficialice el número de candidaturas inscritas, el CNE establecerá el monto del fondo de promoción para cada dignidad.



Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, cree que se debe dar más peso al control de la publicidad digital, pues considera que esas plataformas tendrán mayor protagonismo debido a las restricciones por el coronavirus.



Pascual del Cioppo, director del Partido Social Cristiano, no tiene mayores reparos a los reglamentos, pues dice que se ajustan a las reformas al Código de la Democracia.



En el encuentro, el CNE difundirá las directrices generales de las elecciones, aprobadas el jueves último. La disposición es que las delegaciones provinciales incrementen los recintos electorales (escuelas, colegios) para que se cumpla el distanciamiento social.



Diana Atamaint, presidenta del organismo, suscribió el viernes pasado un convenio con Gobiernos locales de Guayas, para contar con la logística necesaria. Se firmarán más acuerdos similares.



En las directrices, el CNE establece que los miembros de las mesas de votación no recibirían el pago de USD 20. Esto preocupa al vicepresidente Enrique Pita, quien dice que se correría el riesgo de que los ciudadanos no acudan a cumplir con esa tarea.



Pese a que faltan menos de siete meses para que los ecuatorianos vayan a las urnas, aún no se define el presupuesto de los comicios. Según Atamaint, ese tema pendiente se definiría en el transcurso de esta semana.