Estas son las reglas para visitar las playas en este feriado del 9 de Octubre

Las playas de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro y Guayas están habilitadas para recibir a los turistas en este feriado de tres días, que comenzará este viernes 9 de octubre del 2020.

Según Juan Zapata, director del ECU-911, 54 playas están en el plan piloto donde se aplica el sistema de monitoreo Distancia2. En esos balnearios funcionan 43 cámaras, 12 drones y 52 megáfonos.



De esa manera se vigila que no haya aglomeraciones y que se respeten las medidas de bioseguridad, para prevenir el contagio con el covid-19.



Esas playas son monitoreadas por el ECU-911 y los municipios, que se hacen cargo de la administración y control del espacio público.



Estas son las normas que los turistas deben tomar en cuenta en estos tres días de descanso, del 9 al 11 de octubre.

1) Las playas funcionarán entre las 10:00 y las 17:00. Los municipios regulan los horarios de funcionamiento.



2) Si hay aglomeraciones, las autoridades podrán desalojar a los bañistas de las playas. El sistema Distancia 2, con sus cámaras de videovigilancia y monitoreo, dará alertas sobre la presencia de los bañistas.



3) Es obligatorio el uso de la mascarilla fuera del espacio acuático. Se recomienda utilizar mascarillas no desechables para evitar afectaciones al ecosistema marino costero.



4) El distanciamiento físico será de dos metros entre cada visitante, o entre personas que no pertenecen al mismo grupo.



5) No se permiten actividades deportivas, masajes, tatuajes, trenzas y que impliquen contacto físico o que involucren a dos o más personas, en el área definida para el uso de bañistas y visitantes.



6) Se permiten clases promovidas por escuelas o instructores de surf, buceo, kitesurf y deportes similares, con un protocolo de bioseguridad y tener un máximo de cinco participantes por instructor. Y el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona será tanto en tierra como en el mar.



7) Se prohíbe la instalación de tiendas (carpas) para grupos que superen las seis personas a fin de evitar concentración dentro de las zonas de playa.



8) Se prohíbe el comercio itinerante o ventas ambulantes en las playas, para evitar aglomeraciones, y expendio de alimentos que no cumplan normas sanitarias.



9) En cualquier playa, los parasoles de los usuarios que estén solos o en grupo deben estar a tres metros de distancia cada uno.



10) La distancia entre parasoles, carretas de venta o carpas será de tres metros y ese mismo distanciamiento entre filas.

11) En la delimitación de espacios de playas se formarán cuadrantes de 4 metros por 4 metros para cada tienda (carpa); y 3 metros por 3 metros para cada parasol; dejando una distancia de 3 metros entre cuadrantes.