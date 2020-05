Seis reglas que los locales comerciales deberán cumplir antes de abrir sus puertas en Quito

LEA TAMBIÉN

En Quito los locales comerciales han empezado a prepararse para cuando el semáforo cambie de color de rojo a amarillo. El Municipio está llevando a cabo un trabajo con las empresas para realizar una activación económica ordenada y evitar contagios del covid-19.

María Fernanda Garcés, secretaria de Desarrollo Productivo del Distrito, indica que si bien el alcalde Jorge Yunda manifestó que los restaurantes al aire libre serán los primeros que empiecen a abrir sus puertas, eso depende de lo organizado que esté el establecimiento y de que cumpla todas las normativas exigidas por el Municipio.



A continuación, seis requisitos que todo local deberá cumplir para poder atender al público cuando las medidas de restricción se flexibilicen.



1. Todo local deberá tener un protocolo de seguridad



Antes de abrir sus puertas, el negocio deberá elaborar un protocolo en el que consten todas las medidas puertas adentro que deberá tomar para garantizar la seguridad del producto o del servicio que ofrece. Allí deben constar las exigencias tanto para sus clientes, como para sus trabajadores y proveedores. Asimismo, el paso a paso de cómo reaccionar, por ejemplo, si se registra un caso positivo en el establecimiento.



2. Los establecimientos deberán reducir el aforo



Aunque todo depende del tamaño del local, los negocios deberán reducir su aforo. Tomando en cuenta la actividad a la que se dedica, esa disminución podría significar, incluso que disminuya la capacidad en un 50% o más. Lo ideal es que en el interior se respete la distancia sugerida por las entidades de control.



3. Los locales deberán rediseñarse



La distribución de las zonas para clientes, mesas, sillas, caja y demás, deberá rediseñarse en el local comercial. El objetivo es que no ocurran aglomeraciones ni al hacer el pedido, ni al cancelar la cuenta. Si se forman filas, el local deberá tener señalizada la zona donde cada cliente deberá pararse.



4. Sin mascarilla nadie podrá entrar a un local comercial



Una de las principales medidas que el Municipio exigirá a los locales, es que controlen el uso de mascarilla, tanto para los clientes como para sus trabajadores. Esa exigencia está vigente en la capital en el espacio público, y la persona que no la cumpla deberá pagará una multa de USD 100. Si se identifica que un local comercial deja entrar a personas sin este dispositivo, será sancionado.



5. Deberán extender sus horarios de atención



Como su aforo va a disminuir, la extensión del horario de atención permitirá al local atender a más clientes y tener mayores ingresos. La medida, además, permitirá evitar amontonamientos y una utilización más eficiente del servicio de transporte público, aplanando las horas pico.



6. Los locales deberán tener lavabos y gel para los clientes



Para facilitar el lavado de manos de los clientes, los locales deberán contar con un número mínimo de lavabos, lo que dependerá del aforo. Paralelamente, los establecimientos deberán poner a disposición de las personas gel antibacterial o alcohol,



Garcés indicó que se ha mantenido conversaciones con aquellos establecimientos que cuenten con terrazas o que tengan espacios para mesas y sillas en las veredas donde se pueda mantener el distanciamiento necesario, por lo que , en caso de tener los protocolos y todas las exigencias, podrían empezar a activarse paulatinamente cuando el semáforo marque el amarillo.



El alcalde Jorge Yunda señaló que para hacerlo, el local deberá realizar pruebas de covid-19 a todo su personal para garantizar que no hay riesgo de propagación del virus. Sus meseros y cajeros deben ser analizados para comprobar que no tengan el virus, más aún tomando en cuenta que algunas personas pueden ser portadoras y no tener síntoma alguno.



Yunda indicó que el Municipio podría colaborar con las pruebas y que pese a que aún no da fechas, mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de esa alternativa. Y aclaró que se lo hará cuando existan protocolos claros, "de otra manera, es lanzar al precipicio actividades, en donde, por más desesperación económica, vamos a perder la vida, vamos a perder el trabajo y vamos a perder la economía. Nadie gana si no salimos con las seguridades sanitarias", mencionó el burgomaestre.



Otra de las actividades que se reactivarán en Quito, al menos durante este fin de semana, son las presentaciones musicales. En la sesión del Concejo Metropolitano que tuvo lugar esta mañana, se analizó una resolución para apoyar a las actividades artísticas y culturales que se han visto seriamente afectadas durante la emergencia sanitaria. Yunda se refirió a la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para que las serenatas se activen este fin de semana a propósito del Día de la Madre, por pedido del Ministerio de Cultura y Patrimonio.



Pese a que las reuniones sociales siguen prohibidas, las serenatas podrán realizarse entre las 09:00 y las 20:00, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Los intérpretes deben formar parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, máximo podrán estar ocho artistas reunidos y el evento tardará máximo 40 minutos. Otro de los requisitos es que la serenata sea solo en exteriores, y quien reciba el detalle no podrá salir a la calle, sino que deberá permanecer en su hogar, para evitar contacto y aglomeraciones.



Garcés explica que hay mucha gente que ha desarrollado plataformas útiles para la venta en línea. Una de las mejores iniciativas es la de la Cámara de Comercio de Quito que diseñó un portal llamado Cuando volvamos. Se trata de un espacio virtual para comprar y vender.