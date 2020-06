Así será la circulación durante el fin de semana, según el color del semáforo en cada ciudad ante la emergencia

LEA TAMBIÉN

El Ecuador vive la etapa del distanciamiento social de la emergencia sanitaria de tres formas distintas y según el color del semáforo de restricciones que rige en cada cantón.

Hasta la tarde del viernes 5 de junio del 2020, 100 localidades del país están con el semáforo amarillo; dos cantones siguen en verde y los restantes 119 se mantienen en rojo.



Aunque las medidas cambiaron a partir del 1 de junio –y hay más movimiento en casi todo el Ecuador- tome en cuenta las restricciones vigentes para el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio del 2020.



Para los cantones en rojo:



-El horario del toque de queda es de 18:00 a 05:00.

-Los vehículos particulares, incluidas las motos, no pueden circular los fines de semana.

-Transporte mixto pueden circular según la placa para e impar.

-Taxis circulan en función del número de placa par e impar los sábados, el domingo circulan todos.

-Transporte institucional circula sin restricción de placa.

-Transporte provincial no puede circular.



Para los cantones en amarillo:



Las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Santo Domingo, Machala, Loja, y otras urbes están en esta fase.



-El horario de toque de queda es de 21:00 a 05:00.

-El sábado pueden circular los autos cuya placa termina en número par. El domingo no circulan los vehículos particulares.

-Transporte mixto pueden circular según la placa par e impar.

-Taxis circulan de acuerdo a la placa par e impar los sábado, el domingo circulan todos.

-Transporte institucional circula sin restricción de placa.

-Transporte urbano e interparroquial puede circular con el 50% de su aforo.

-Transporte intracantonal puede circular entre cantones con el mismo color del semáforo, también con el 50% de su capacidad.

-Transporte interprovincial solo entre cantones de provincias colindantes.



Disposiciones para los cantones en verde:



-El toque de queda es de 24:00 a 05:00.

-Vehículos particulares no circulan el 30%.

-Taxis y transporte mixtos circulan todos.

-Transporte institucional circula sin restricción de placa.

-Transporte urbano e interparroquial circula con el 50% de su aforo o con todos los pasajeros sentados.

-Transporte intracantonal puede circular entre cantones con el mismo color del semáforo, también con el 50% de su capacidad.

-Transporte interprovincial solo entre cantones de provincias colindantes.