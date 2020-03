49 reglamentos siguen pendientes en  el Consejo Nacional Electoral 

LEA TAMBIÉN

Incertidumbre. Ese es el ambiente que se percibe en los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE). La razón: han pasado 30 días desde que se oficializaron las reformas al Código de la Democracia y el ente aún no tiene listos los reglamentos para aplicar la normativa.

Cuando restan solo 11 meses para las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos, las divisiones internas entre los consejeros electorales se ahondan.

Eso no es todo. Aún no se ha aprobado el plan operativo electoral (POE), que incluye el calendario de los comicios. Tampoco se conoce el presupuesto del que se dispondrá para organizar las votaciones.

En estos 30 días, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha suscrito convenios de cooperación con la Universidad de las Fuerzas Armadas, para obtener aportes en la reingeniería del sistema informático.

Con ese mismo propósito arribaron cinco expertos, como parte del convenio firmado con la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Los técnicos evaluaron la plataforma informática y debían presentar recomendaciones para su reestructuración. Sin embargo, esos documentos aún no son públicos.

Según el consejero José Cabrera, del bloque de mayoría, se requiere elaborar o actualizar, al menos, 49 reglamentos para aterrizar las reformas.

Estos textos regularán procesos como la inscripción de candidatos, el reintegro del 50% del valor por promoción electoral si el candidato no alcanza el 4% de la votación, o el cumplimiento de la paridad de género en las listas.

También se debe normar la conformación del padrón pasivo, en el que se incluirá a ciudadanos que no han sufragado en las cuatro últimas elecciones.

Una vez que estén listos estos cuerpos legales, deberán ser aprobados en el Pleno. Después, se planificarán jornadas de difusión con organizaciones políticas para que conozcan los cambios electorales.

En cuanto a los preparativos para el 2021, la última proforma presupuestaria que recibieron los consejeros consideró un monto de USD 145 millones, para dos vueltas electorales. Así lo señaló el vocal de minoría, Luis Verdesoto.

Atamaint y Cabrera confirmaron que siguen trabajando en los ajustes para reducir costos. Por ejemplo, en el pago a los miembros de la Policía Nacional.

En la propuesta inicial, se contemplaba desembolsar USD 8,4 millones por ese concepto. Ahora, se analiza reducir el pago a USD 7 millones.Según Cabrera, en esta semana se pondría a discusión el presupuesto final y el calendario de las elecciones.

Además, marzo se inició con 68 funcionarios electorales menos, quienes fueron desvinculados debido a la falta de recursos para cancelar sueldos.

Esta disminución de personal no incidirá en el desarrollo de los comicios, aseguraron las autoridades del CNE.



El organismo sufre de una baja credibilidad, según una encuesta mostrada por Verdesoto, quien afirma que esta percepción se ahondó con el pedido de la defensa del expresidente Rafael Correa, que trató de incluir los testimonios de los consejeros de mayoría en el juicio Sobornos 2012-2016.



También se solicitó presentar el informe de cuentas de campaña aprobado por el Pleno del CNE, que, a criterio de Verdesoto, pretendía “exculpar” a los involucrados. Pero el pedido no prosperó.



El lunes 2 de marzo, Verdesoto cuestionó el accionar del bloque de mayoría y presentó más indicios de irregularidades en los aportes.



De la información procesada, correspondiente a un binomio de AP del 2014, se desprendió que de los 104 donantes, 24 firmas no coinciden con las rúbricas de las cédulas. Estos datos con irregularidades suman aportes de USD 75 775.



Dijo que 14 aportantes, por un total de USD 34 225, confirmaron no haber realizado donaciones a Alianza País.



Debido a la poca credibilidad, Verdesoto planteó que todas las autoridades del CNE renuncien. O, a su vez, que se inicie un proceso de mediación para enrumbar el ente. “Estamos caminando a un despeñadero, a un suicidio”, dijo.

Cabrera rechazó esas expresiones y acusó a su colega de minar la imagen del CNE. “Si quiere que renuncie él, yo no lo voy a hacer, porque gané un concurso”, señaló Cabrera.





La ruta del cne para organizar las votaciones del 2021

​

3/2/2020



Las reformas al Código de la Democracia ingresaron al Registro Oficial, por lo que serán aplicadas en las elecciones presidenciales y legislativas del 2021.



7/2/2021

​

El Consejo Nacional Electoral solo ha confirmado que las votaciones se realizarán el primer domingo de febrero del 2021. El resto de calendario aún no se define.



11/4/2021

​

De ser necesaria una segunda vuelta electoral se realizaría el segundo domingo de abril del próximo año. En su proforma, el CNE contempló este escenario.



24/5/2021

​

El nuevo Presidente de la República se posesionará en la Asamblea Nacional. Diez días antes, lo harán los 137 legisladores, electos en los comicios.