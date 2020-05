España registra 285 casos nuevos y 59 muertes por coronavirus

LEA TAMBIÉN

El número de casos de personas contagiadas de covid-19 registrados en España subió en 285 hasta los 231 606 el lunes 18 de mayo del 2020, lo que supone un alza diaria del 0,12%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el número de muertos por coronavirus del país se elevó en 59, hasta los 27 709, frente a los 27 650 anunciados el domingo 17 de mayo, situándose por segundo día consecutivo por debajo de las 100 defunciones.



La cifra de fallecidos supone un incremento del 0,21%, tras registrar el domingo un alza del 0,32%.





Millones de españoles inician un desconfinamiento aún negado a Madrid y Barcelona



Nuevas regiones de España iniciaron este lunes su desconfinamiento, que ya es una realidad para el 70% de los españoles, aunque siguen excluidas de momento Madrid y Barcelona, las zonas más golpeadas por el coronavirus.



En Madrid, el ejecutivo regional de derecha ha mostrado su irritación por la decisión del gobierno central de mantener el confinamiento en la capital, donde centenares de personas se manifestaron el fin de semana en varios barrios para exigir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.



Las protestas, convocadas en redes sociales y respaldadas por partidos de derecha, se han expandido también a otras ciudades del país.



“Madrid está preparada para pasar de fase” y comenzar la desescalada del confinamiento, dijo este lunes en la radio pública RNE el responsable de Sanidad de la región de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. “La verdad no entendimos la decisión de no haber pasado”, señaló.



El gobierno del socialista Pedro Sánchez estima que Madrid, la región más golpeada por la pandemia del coronavirus con un tercio de casos y decesos, no ha garantizado todavía que tiene los medios necesarios para enfrentar un eventual rebrote de covid-19.



Al igual que Madrid, una gran parte de la región vecina de Castilla y León y Barcelona, la capital de Cataluña (noreste) , no pasaron a la fase 1 del desconfinamiento, que permite entre otras cosas la apertura de terrazas de bares y restaurantes y las reuniones de hasta un máximo de diez personas.



Pero para limitar el impacto económico, el gobierno flexibilizó las condiciones para estas zonas todavía en “fase 0” y les permite a partir de de este lunes a pequeños comercios atender clientes sin cita previa.



“Veo coherente ir poco a poco, hay que ir con cautela”, estimó en Barcelona Manuel Moreno, un trabajador de 40 años en una residencia de ancianos, un tipo de establecimiento que ha sufrido particularmente la pandemia.



“La economía se tiene que reactivar, pero si la gente viera lo que hemos pasado los sanitarios, no sería tan egoísta”, dijo.



Nuevas zonas del país, como Granada y Málaga en Andalucía (sur), Toledo (centro) o Valencia (este) entraron este lunes en la fase 1 del desconfinamiento, que la mitad del país había adoptado el lunes 11 de mayo.



A día de hoy, un 70% de los españoles han iniciado el desconfinamiento progresivo en tres fases que el gobierno prevé finalice a finales de junio.