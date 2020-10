Ecuador registra 1 299 nuevos contagios de covid-19 en 24 horas; Quito reporta el 29,4% de casos a escala nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con 1 299 nuevos contagios de covid-19 confirmados a escala nacional. Así amaneció Ecuador este jueves 15 de octubre del 2020. El impacto del nuevo coronavirus en el país, según el informe gubernamental divulgado por el Ministerio de Salud Pública, refleja que son 151 659 las personas infectadas con el virus en territorio nacional desde que se inició la emergencia sanitaria en marzo último. El balance se consolidó luego del análisis de 486 987 pruebas PCR aplicadas en la ciudadanía.

En Quito, de acuerdo con la data oficial, se registran 44 624 casos confirmados; 647 nuevos reportados durante las últimas 24 horas. La capital concentra el 29,4% del total de infecciones documentadas a escala nacional.



Según informó el ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, ayer, jueves 15, una de cada cinco personas se ha contagiado de covid-19 en la ciudad y desarrolló anticuerpos. Los datos, detalló, se obtuvieron a través de muestreos probabilísticos, desarrollados aunque no especificó cuántas personas participaron de las encuestas, que incluyen toma de pruebas rápidas y PCR.



No es momento de relajarse, pese a que el país vive un proceso de desconfinamiento. En la capital, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que reciben a los pacientes con cuadros graves, continúan con su capacidad a niveles máximos.



Fallecimientos en el contexto de la pandemia



El Gobierno indica que 12 357 personas han fallecido en el contexto de la pandemia: 8 030 han sido casos confirmados de covid-19. Es decir, que pudieron ser detectados mediante pruebas PCR. En las últimas 24 horas, el balance registró un aumento de 42 decesos.



En el documento oficial constan, además, 4 285 muertes probables, es decir, los decesos que no pudieron ser confirmados, pero que se relacionan con cuadros de insuficiencia respiratoria. Desde el reporte del jueves 15 de octubre, la cifra reporta un incremento de nueve fallecimientos.

Guayas, la provincia con más decesos por covid-19



En Guayas se documenta el mayor número de fallecimientos por la afectación del covid-19: 1 727. Pichincha, en cambio, está cerca de superar a la provincia costera. Este viernes 16 de octubre reporta 1 708 muertes causadas por el SARS-CoV-2. Le siguen Manabí con 984; El Oro con 426; Santa Elena con 368; Santo Domingo de los Tsáchilas con 351; Los Ríos con 339; Chimborazo con 303; Cotopaxi con 270; Tungurahua con 265 y Esmeraldas con 207.





Pichincha registra el mayor número de contagios en Ecuador



Pichincha abarca el mayor número de infecciones por covid-19 en territorio nacional: 48 607; el 91,8% se registra en Quito. Guayas, en cambio, está en segundo lugar con 20 971. Después está Manabí, con 10 339 casos. Le siguen Azuay con 9 899; El Oro con 6 008; Santo Domingo de los Tsáchilas con 5 087; Esmeraldas con 3 950; y Los Ríos con 3 829.