Registro Civil blinda su sistema informático para evitar que los tramitadores acaparen los turnos

La idea es que los tramitadores no acaparen los turnos, que la gente pueda sacar una cita en línea y que no tenga que pagar por un trámite que es gratuito. Con la mirada en estos tres objetivos se mejoraron las seguridades del sistema de citas del Registro Civil, afirmó su director nacional Rodrigo Avilés Jaramillo.

Este martes 24 de noviembre del 2020, el funcionario dijo que desde principios de este mes el sistema para obtener citas cuenta con nuevos mecanismos que permiten confirmar la identidad de la persona que solicita el trámite.



Por ejemplo, para sacar una cita para renovar un pasaporte, la gente debe entregar su número de identificación, debe tener un correo electrónico y un número de celular en donde se enviará un PIN de confirmación. Una vez que el interesado haya recibido el código PIN puede avanzar hacia la segunda etapa y agendar la cita.



Afuera del Registro Civil, ubicado en la av. NNUU, en el norte de Quito, permanecen durante todo el día los tramitadores. “¿Qué necesita? ¿Un pasaporte? yo le entrego, verá que ya no hay citas”, advierte un hombre, quien viste un calentador y usa gafas oscuras para protegerse del sol.



Avilés niega que el sistema de citas esté abarrotado. “No es cierto que estamos dando turnos para marzo”. Para confirmarlo hace una prueba en su despacho.



Abre la página Web de la entidad e ingresa a la pestaña de agendamiento. Allí revisa cómo están las citas para esta semana. Desde el miércoles hasta la próxima semana hay turnos para renovación de pasaportes que nadie ha solicitado.



“Lo que sucede es que no podemos dejar abierto el sistema y que los tramitadores usen todas las citas. Por eso nosotros abrimos los turnos durante uno o dos días en la semana, sin avisar qué día se hará".



El tema de los tramitadores ha motivado una investigación en la Policía Judicial, sobre todo para establecer si hay redes ilícitas o no. Rodríguez dice que en el caso del Registro Civil no se han presentado vulneraciones a los sistemas informáticos, pues desde hace años cuenta con un muro anti hackeos, además no todos los funcionarios tienen acceso al correo electrónico.

En el caso de los pasaportes, hasta el mes pasado se emitían 2 400 documentos al día, pero desde noviembre la tendencia ha bajado y se entregan 1 800 pasaportes diarios. Esta reducción de la demanda se debe al horario extendido que incluye la atención de lunes a domingo de 06:00 hasta 20:00.



Sobre las cédulas, para los próximos dos meses, la entidad espera un incremento de los pedidos. Actualmente se entrega un promedio de 216 documentos de identificación al mes.



Para las semanas previas a las elecciones presidenciales del 2021 se prevé un incremento a 340 000 cédulas al mes. Para evitar que estos turnos también sean ocupados por los tramitadores, el Registro Civil prepara un plan de atención segura.