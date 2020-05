Registro Civil retomará matrimonios en cantones con semáforo en amarillo

LEA TAMBIÉN

El Registro Civil retomará los matrimonios en los cantones en los que el semáforo se ubique en amarillo. Así lo anunció el director de esa entidad, Vicente Andrés Taiano, este miércoles 27 de mayo del 2020, en la Asamblea Nacional.

El funcionario compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos para informar sobre las acciones adoptadas por el Registro Civil durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



Taiano no especificó si este servicio ya está disponible en todos los cantones que se encuentran en ese color del sistema de semaforización. Sin embargo, señaló que la decisión se tomó después de un plan piloto implementado en el cantón Durán.



Una vez que se retome este servicio, las parejas que tenían agendado el trámite para los meses de marzo y abril tendrán prioridad. Taiano explicó que se contactarán con esas personas.



Además, el agendamiento de los matrimonio también se hará de manera virtual. Este fue uno de los servicios que se suspendió con el inicio del aislamiento social y el estado de excepción que se implementaron para contener la propagación del virus.



Para los matrimonios solo se permitirá la asistencia de los contrayentes y de los testigos bajo estrictas medidas de bioseguriad.



Otro tema abordado en la mesa legislativa fue el de las muertes en el contexto de la pandemia. El principal del Registro Civil señaló que el aumento en las defunciones sí se puede atribuir al covid-19.



“Lo único externo que hemos vivido es el covid-19 ¿Podemos atribuir esto al incremento de las defunciones? Sin duda que sí. No podemos aseverarlo en estricto sentido porque no a todos se les realizó una prueba”, manifestó el funcionario.



Dijo además que el pico más alto en el registro de defunciones ocurrió entre la última semana de marzo y la primera de abril. Hasta el 15 de mayo pasado, las cifras se acercan ya a lo que se considera normal, según Taiano.



Actualmente hay en el país 70 agencias del Registro Civil trabajando.