El Registro Civil atiende en horarios extendidos en Guayaquil para la renovación de las cédulas por robo, pérdida o ilegibilidad

Andrés Fantoni, coordinador Zonal 8 del Registro Civil, informó que los horarios extendidos para el servicio de cedulación priorizan a los ciudadanos que carezcan del documento por robo o pérdida, que necesiten renovarlo porque está ilegible, o tramitarlo por primera vez.

A las 06:00 de este sábado 30 de enero del 2021, las oficinas del Registro Civil en el país iniciaron una jornada especial y extendida de 14 horas de trabajo para atender cedulación, una fórmula que repetirá el fin de semana de las elecciones presidenciales 2021 en Ecuador, el sábado 6 de febrero y domingo 7 de febrero.



Los ciudadanos con documento de identidad caducados pueden ejercer su derecho al voto, explicó Fantoni. “Estamos en una época atípica por la pandemia y queremos recordar que no es necesario renovar la cédula para sufragar, el artículo 12 de la Ley de la Democracia reza que no se considera la vigencia de la cédula al momento de acercarse a las juntas receptoras del voto”, señaló.



También recordó que para trámites administrativos y privados el Presidente de la República firmó el decreto ejecutivo número 1 206 que extiende la validez de las cédulas caducadas por la pandemia desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021.



En Guayaquil, Daule y Durán seis agencias del Registro Civil atenderán este sábado hasta las 20:00, “de forma directa”, sin agendamiento de turno y controlando medidas de aforo y de bioseguridad. El objetivo es garantizar que todo ciudadano ecuatoriano cuente con su documento de identidad previo a la jornada electoral del próximo domingo 7 de febrero.



El sábado 6 de febrero, las 41 agencias a nivel nacional atenderán también de 06:00 a 20:00; y el domingo 7, el día de las elecciones parlamentarias y presidenciales en Ecuador, el horario se extenderá de 06:00 a 15:00.



En la Zona 8 esperan un incremento de entre el 40% y 50% de la demanda del servicio respecto al promedio de atenciones diarias en las jornadas habituales de lunes a viernes. A fin de evitar aglomeraciones esta vez los horarios se han extendido hasta 14 horas, cuando en elecciones anteriores se organizaron jornadas de ocho horas, agregó Fantoni.



El costo de la cédula por primera vez es de USD 5, por renovación USD 15; y para personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, el trámite es gratuito. No es un requisito la presentación de la denuncia de pérdida de la cédula.



Entre lunes y viernes el servicio de emisión de cédulas se mantiene en el horario de 08:00 a 17:00, previo agendamiento de turno, a través de www.registrocivil.gob.ec. Los ciudadanos de la tercera edad, personas con discapacidad, o mujeres embarazadas no requieren cita.