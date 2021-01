Registro Civil priorizará entrega de cédulas para votaciones

El Registro Civil de Ecuador informó este lunes 11 de enero de 2020 la implementación de un plan, que incluye la ampliación de los horarios de atención, para la entrega de cédulas de identidad, previo al proceso electoral que se desarrollará el 7 de febrero próximo.

En un comunicado, la institución aseguró que “desde hoy prioriza la atención a los ciudadanos que no cuenten con su cédula sea por pérdida o robo, o a quienes la requieran por primera vez”, para asegurar que puedan ejercer su derecho al voto.



En este sentido, se ampliarán los horarios de atención, exclusivamente para la emisión de cédulas, los días sábados 30 de enero y 06 de febrero, de 06:00 a 20:00; y, domingo 07 de febrero, de 06:00 a 15:00.



Adicionalmente, remarcó, se ampliarán los horarios de atención, exclusivamente para la emisión de cédulas, los días sábados 30 de enero y 06 de febrero, de 06:00 a 20:00; y, domingo 07 de febrero, de 06:00 a 15:00.



El servicio en estas fechas se realizará de forma directa, sin agendamiento, en las 41 agencias habilitadas a escala nacional que son centros de producción y la entrega del documento de identidad es inmediata.



A su vez, la entidad recordó que está vigente el Decreto Ejecutivo No. 1206, publicado en el Registro Oficial No. 356 el pasado 23 de diciembre de 2020, en el cual “(…) se reconoce la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentre vencida desde el 16 de marzo de 2020, o cuyo plazo esté por vencer, hasta el 31 de mayo de 2021. (…)”.



Eso quiere decir que las cédulas cuya fecha de expiración (ubicada en el reverso de este documento) corresponda a estas fechas, seguirán siendo válidas y tendrán total aceptación para la realización de los trámites en las instituciones públicas y privadas.



En febrero de 2021 está prevista la presentación y emisión de la nueva cédula con mayores seguridades, más durable y que almacenará en su chip los datos personales del portador y la firma electrónica. Sin embargo, la institución llamó a la ciudadanía para que únicamente renueven su documento de identidad quienes realmente así lo necesitan.



La jornada de servicios de lunes a viernes para la emisión de cédulas se mantiene de 08:00 a 17:00 previo agendamiento a través del sitio web del Registro Civil; el turno es gratuito y personal. Los ciudadanos de grupos prioritarios no requieren cita y pueden acercarse directamente a la agencia de Registro Civil más cercana.

El costo de la cédula por primera vez es USD 5; por renovación es de USD 15; y, para personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, es gratuito de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades.