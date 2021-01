Registro Civil recuerda que la nueva cédula electrónica se entregará desde el miércoles 10 de febrero

El director general del Registro Civil, Rodrigo Avilés Jaramillo, recordó a la ciudadanía el 30 de enero del 2021 que la nueva cédula electrónica se podrá obtener solo desde el próximo miércoles 10 de febrero y aclaró que el horario ampliado de cedulación este sábado 30 de enero se realiza para entregar el documento a las personas que no cuenten con el mismo para votar en las elecciones del 7 de febrero.

El pasado 25 de enero Avilés señaló que "el despliegue de la nueva cédula electrónica iniciará paulatinamente, a partir del 10 de febrero de 2021". El funcionario aclaró que las anteriores cédulas seguirán siendo válidas hasta la fecha de expiración y no es necesario renovarlas. El nuevo documento contará con un chip interno que almacenará información demográfica y biométrica del ciudadano.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que los documentos habilitantes para votar en las elecciones son la cédula de identidad, el pasaporte, o el documento de identidad consular.



El organismo dijo que el artículo 12 del Código de la Democracia, establece que "la verificación del nombre de la electora o elector en el registro electoral se efectuará en la Junta Receptora del Voto correspondiente presentando la cédula de identidad, el pasaporte, o el documento de identidad consular". El CNE añadió que no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio, es decir, los electores pueden votar con la cédula caducada.



El organismo, que organiza las elecciones en el Ecuador, reiteró que "las ciudadanas y ciudadanos que posean cédulas de identidad que perdieron vigencia o caducadas se acerquen con normalidad a sufragar".

La disposición también se encuentra estipulada en el Decreto Ejecutivo del 11 de diciembre de 2020, en donde se reconoció la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentre vencida desde el 16 de marzo de 2020, o cuyo plazo esté por vencer, hasta el 31 de mayo de 2021.



El Registro Civil extendió el horario de atención este 30 de enero, sábado y domingo 7 de febrero del 2021 para entregar cédulas a quienes la perdieron y necesitan para ejercer su derecho al voto.



Avilés indicó que este sábado se atiende de 06:00 a 20:00 y el domingo 31 de enero el horario será de 06:00 a 15:00. El fin de semana de elecciones, sábado 6 y domingo 7 de febrero, la institución también atenderá en los horarios antes mencionados. ​



Los pronunciamientos del Registro Civil y del CNE se realizan después de que este sábado se registrara aglomeraciones y largas filas en las distintas ciudades del país, por personas que buscan obtener la cédula de identidad para sufragar en los comicios generales.



En Quito, las filas rodeaban los edificios del Registro Civil en el norte y sur de la capital. En Santo Domingo, las personas durmieron en las calles aledañas a las oficinas de la entidad para asegurarse un turno y obtener el documento. En Cuenca, el ECU 911 alertó sobre las aglomeraciones en los exteriores de esa dependencia estatal y el riesgo antes los contagios del covid-19.