Registro Civil amplía atención en fin de semana para entrega de cédulas

El Registro Civil informó que ampliará los horarios de atención, exclusivamente para la emisión de cédulas, los sábados 30 de enero y 6 de febrero, de 06:00 a 20:00; y, domingo 07 de febrero, de 06:00 a 15:00.

El servicio en estas fechas se realizará de forma directa, sin agendamiento, en las 41 agencias habilitadas a escala nacional que son centros de producción y la entrega del documento de identidad es inmediata, informó la entidad en un comunicado.



En este horario se priorizará la atención para ciudadanos que no cuenten con su cédula, por pérdida o robo, y para quienes requieran obtenerla por primera vez. El objetivo es asegurar que los ecuatorianos dispongan del documento de identidad para ejercer su derecho al voto en los próximos comicios.



La entidad recordó que no es un requisito la presentación de la denuncia de pérdida de la cédula. Los ciudadanos que requieran el servicio los fines de semana deben acercarse directamente a la agencia más cercana.



El costo de la cédula por primera vez es de $5, por renovación $15; personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, el trámite es gratuito.



La jornada de servicios de lunes a viernes para la emisión de cédulas se mantiene de 08:00 a 17:00 previo agendamiento a través de www.registrocivil.gob.ec; el turno es gratuito y personal. Los ciudadanos de grupos prioritarios no requieren cita y pueden acercarse directamente a la agencia de Registro Civil más cercana.