Nuevo proyecto mantendrá la mayoría de reformas tributarias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nuevo proyecto de Ley económica, que se prevé presentar este jueves 21 de noviembre del 2019 a la Asamblea Nacional, mantendrá la mayoría de reformas tributarias propuestas en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que fue archivado el domingo pasado (17 de noviembre).

Entre las medidas en que el Ejecutivo insistirá están la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, el cobro de IVA a los servicios de plataformas digitales, el impuesto a las fundas plásticas, la simplificación de trámites para el sector agrícola, entre otros.



Hasta la tarde de ayer 20 de noviembre el Gobierno pulía detalles del nuevo documento, que tendría alrededor de 50 artículos, a diferencia del proyecto anterior, que proponía cambios a 404 artículos de 22 cuerpos legales.



El proyecto incluye los ajustes y observaciones que se habían propuesto en la Asamblea durante el debate del proyecto anterior, indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.



“Esta es una oportunidad para demostrar al país que podemos lograr consensos mínimos. Es un proyecto muy corto que elimina cosas que preo­cupaban a la ciudadanía y a los sectores productivos”, dijo.



El titular de Finanzas también aclaró que el proyecto del Ejecutivo no está tomando en cuenta la propuesta de cambio de modelo económico enviada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).



La expectativa de recaudación de la nueva propuesta es de USD 540 millones para el próximo año, no obstante, la meta podría ser menor.



Fausto Terán, asambleísta de Alianza País (AP), comentó que el martes pasado el Ministro de Finanzas informó al bloque de legisladores que si el documento no se aprueba este año, la meta de recaudación bajará a 340 millones, pues según la Ley, el ajuste al impuesto a la renta u otros de carácter anual entran en vigencia en el siguiente ejercicio fiscal.



El Ejecutivo acogió la propuesta de no incluir en el nuevo texto los artículos sobre la repatriación de capitales y el cambio del ICE para gaseosas.

Además de estos ajustes, el Ejecutivo volvió a incluir la propuesta de condonar intereses y multas a becarios.

Empresas que más facturan pagarán una contribución



El Ministro de Finanzas dijo ayer que una de las medidas con las que el Gobierno espera que “los que más ganan aporten más a la economía” es la contribución que tendrán que pagar las empresas que en el 2018 tuvieron ingresos mayores a USD 1 millón. Con esta propuesta, el Fisco espera recibir USD 177 millones en el 2020, que serían aportados por 10 403 empresas que están dentro de este grupo. Según Finanzas, las empresas que en el 2018 facturaron entre USD 1 millón y USD 5 millones pagarán una contribución de 0,10% de sus ingresos; las que facturaron entre USD 5 millones y USD 10 millones, un 0,15% y las que facturaron más de USD 10 millones pagarán 0,20%. La contribución se mantendrá hasta el 2021 y generaría ingresos por USD 532 millones. Martínez dijo que el Ejecutivo está insistiendo en esta propuesta, porque es equilibrada y generará ingresos sostenidos “sin afectar la futura inversión privada y las expectativas de los agentes económicos”.

El servicio de plataformas digitales se gravará con IVA



La propuesta de gravar con IVA a los servicios de plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, entre otras, se mantiene en el nuevo proyecto. Martínez aclaró ayer (20 de noviembre del 2019) que el Gobierno no está creando nuevos impuestos para estos servicios, sino que busca su regularización. “Estamos formalizando esto, porque es una tendencia mundial y tienen que gravarse”, dijo. El cobro se realizaría al consumidor en el momento que realice el pago, vía tarjeta de crédito o débito. En el debate del proyecto anterior se analizó que en esta propuesta se haga una diferenciación entre las plataformas que tienen intermediarios, como Airbnb, en que una persona alquila un bien a otro a través de la aplicación.



El Gobierno, además, mantendrá la propuesta de imponer un impuesto a los consumos especiales (ICE) a 4,4 millones de planes de telefonía móvil pospago, contó el asambleísta Fausto Terán, de AP. Con esta última propuesta se espera recaudar USD 100 millones.

Eliminación del anticipo al IR se mantiene en el plan



La eliminación del anticipo al impuesto a la renta (IR) se planteó en el documento anterior y se vuelve a incluir en el nuevo proyecto. Se trata de una medida que responde a un pedido que el sector empresarial ha realizado de manera recurrente al Gobierno. Según los empresarios, pagar el anticipo de una renta que aún no se genera afecta a la liquidez de las empresas, sobre todo de las medianas y pequeñas. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, dijo ayer (20 de noviembre del 2019) que el Ejecutivo mantendrá esta decisión para oxigenar a los sectores productivos. Fausto Terán, asambleísta de AP que participó de una reunión con el Ministro de Finanzas el martes pasado, para analizar el proyecto, dijo que el Gobierno estaba analizando algunos ajustes a la propuesta de eliminar el anticipo, para que la eliminación se realice por sectores productivos. En junio pasado, el Gobierno hizo un ajuste a la forma de pago del anticipo.

Quien gane más de 100 000 solo podrá deducir salud

​

La nueva Ley incluirá nuevamente la eliminación del derecho para deducir gastos personales de personas con ingresos superiores a los USD 100 000 anuales. Sin embargo, el nuevo proyecto agrega que podrán deducir los gastos por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como las de sus padres, cónyuge o hijos, un aspecto que no estaba en la reforma anterior.



La premisa es que el contribuyente con más recursos debe aportar más. La medida afectará a 10 600 personas que cuentan con ingresos de esa magnitud. Inicialmente, esta medida buscaba generar un aproximado de USD 41 millones en el 2021, pero esa cifra deberá ser afinada tras el nuevo ajuste propuesto.



Actualmente las personas naturales pueden deducir gastos relacionados con salud, educación (incluido entretenimiento y cultura), alimentación, vestimenta, vivienda y cultura. El máximo que se puede deducir es USD 13 000 al año.





Un impuesto único para el sector agrícola



El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, informó ayer (20 de noviembre del 2019) que en el nuevo proyecto de reformas que enviará el Ejecutivo se incluirán dos artículos del texto anterior que fue rechazado por la Asamblea Nacional. Uno de ellos es el beneficio para el sector bananero sobre el impuesto único, dijo durante un acto por el tercer aniversario de la Asociación de Producción y Exportación de Banano (Acorbanec), en Guayaquil.



La medida consiste en una tarifa del 2% sobre el valor facturado al año para productores. Por decreto se podrá revisar esta tarifa dentro de un rango del 1% (microproductores) al 2%. La tarifa para exportadores será del 3%.

Y, segundo, se mantiene el impuesto único para el sector agrícola, según una tabla que va del 0 al 2%. Según el Ministro, el texto fue elaborado en una reunión donde participó todo el frente económico del Gobierno, a fin de priorizar medidas a favor de los sectores productivos.

Remisión de intereses para créditos educativos sigue



Uno de los pocos puntos donde hubo acuerdo entre el Gobierno y el Legislativo fue en la remisión o amnistía de intereses por mora, multa y recargos que afectan a los becarios del país o a los estudiantes con créditos educativos. Por eso, en el nuevo texto se mantiene esta iniciativa.



La nueva norma beneficiará a 9 000 becarios y estudiantes que se encuentran actualmente en esta situación. El beneficio será del 100% sobre los valores pendientes de pago, excepto el capital. La medida impactará positivamente a todas aquellas personas que obtuvieron ayudas para sus estudios en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) y que actualmente gestiona el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH).



Para ello se propone que esas personas presenten una solicitud para obtener facilidades de pago del capital. Con ello, además, se plantea que se suspendan los procesos de coactiva iniciados en contra de los deudores.