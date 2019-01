Reformas en rutas de buses se analizan con transportistas de Quito

LEA TAMBIÉN

Mesas de diálogo con el gremio de la transportación es la modalidad que eligió la Alcaldía de Quito para definir la reestructuración de las rutas de transporte público. El lunes, 28 de enero del 2019, hubo la primera reunión y se prevé que durante los próximos meses se concreten los cambios, de cara a la entrada en funcionamiento del Metro.

El alcalde Mauricio Rodas anunció que hay, al menos, seis directrices que guiarán esta reforma: la integración del sistema de transporte público, acceso a los barrios periféricos, paradas a una distancia máxima de 400 metros, igualar la oferta con la demanda, lograr el parámetro internacional de seis pasajeros por metro cuadrado y mejorar los niveles de servicio.



En el 2016, el Cabildo contrató un estudio con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, para delinear un modelo de reestructuración. En su habitual enlace radial de los miércoles, Rodas explicó que la Secretaría de Movilidad realizó ciertas adecuaciones al estudio para lograr una versión final. Ahora, la propuesta se socializará.



No se conoce aún cuántas de las 236 rutas existentes se modificarán. La Secretaría de Movilidad indicó este miércoles 30 de enero del 2019 a este Diario que los cambios se harán de forma paulatina, conforme avancen las mesas de trabajo.



Lo que sí tiene claro el Municipio es que los cambios deben concretarse, al menos, en un plazo de un año, una vez que el Metro entre en funcionamiento. La idea -dijo Rodas- es que se realicen las mesas de trabajo durante todo este 2019 para recibir los aportes de los transportistas y, de esa manera, llegar a tiempo con esta reestructuración consensuada y empezar a ejecutarla una vez que empiece a operar el Metro.



En el Distrito Metropolitano de Quito hay 236 rutas, entre convencionales (buses urbanos), integradas (alimentadores de la Ecovía, Trolebús y Corredor Sur Occidental) y los buses hacia los valles.



La proyección del Municipio es que el Metro de Quito movilice a 400 000 pasajeros diarios; para que esa demanda se cubra, el resto de sistemas de transporte deben articularse.



Para avanzar en las mesas se dividió a la ciudad en cuatro zonas: nororiental, noroccidental, suroriental y suroccidental. La Empresa de Pasajeros -con los sistemas Trolebús, Ecovía y Corredor Sur Occidental- será el eje transversal para armar la propuesta.



En la reunión con los transportistas, Alfredo León, secretario de Movilidad, señaló que durante este año se trabajará en la reforma para el sector urbano de Quito. A partir del 2020 será en zonas periféricas.



Las mejoras también se harán en el sistema de transporte municipal. Mauricio Peña, gerente de la Empresa de Transporte de Pasajeros, dijo que la idea es que el Trole sea un servicio complementario, orientado a viajes cortos, mientras que el Metro garantizará la movilidad en trayectos largos.



En las cuestiones técnicas, el Municipio reveló algunos detalles. Por ejemplo, en horas pico se establecerán frecuencias de máximo 5 minutos entre una unidad y otra. En horas valle, la frecuencia será de máximo 10 minutos.



Para las unidades convencionales existirá una velocidad promedio no inferior a 18 km/h. En los corredores exclusivos el promedio no será menor a los 25 km/h, mientras que la velocidad promedio del Metro de Quito será 40 km/h.



Actualmente, según los datos del Cabildo, un bus urbano llega a cada parada con una frecuencia de 8 minutos. Las unidades de la Ecovía y el Trolebús, entre 3 y 4 minutos durante las horas pico.



Otro tema importante en los cambios previstos es la modalidad de pago para los transportistas. “Estamos cambiando el enfoque para que reciban un pago por kilómetro recorrido y no por número de usuarios. Eso generará el incentivo para que cumplan con esta reestructuración y accedan a lugares aislados, donde antes no llegaban”, indicó Rodas.



Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, gremio que aglutina a 2 800 buses, expresó que no se oponen a esa modalidad de cobro. “Para que eso ocurra, lo que debe implementarse es el sistema integrado de recaudo. Lo que necesitamos es que el Municipio nos entregue la arquitectura de esa propuesta”.



Sobre el sistema integrado de recaudo, la Secretaría de Movilidad señala que ya se realizó un estudio de mercado con el fin de seleccionar a las empresas más idóneas. También se concluyó con los términos de referencia y se desarrolla el proceso contractual para elevar al Servicio Nacional de Contratación Pública.



Este será uno de los temas sobre los que tendrá que decidir la siguiente administración. Rodas está consciente de eso y el objetivo es dejar un trabajo adelantado. “No veo por qué podría detenerse o no continuar en la próxima administración. Es algo necesario para la ciudad y para que haya una operación adecuada del Metro”.



En contexto



El Municipio del Distrito tiene previsto que el Metro de Quito empiece a funcionar en diciembre de este año. Esa operación implica una reestructuración de las 236 rutas actuales, en las que se movilizan más de 3 300 unidades, entre públicas y municipales.