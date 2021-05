Reformas de Tránsito eliminan 79 causales para reducción de puntos de la licencia de conducir

Las contravenciones de tránsito que van desde la tercera hasta la séptima clase ya no serán sancionadas con la reducción de puntos en la licencia de conducir. Así se establecen en las reformas a la Ley de Tránsito que ya fueron aprobadas en segundo debate por el Legislativo y que ahora espera el veto presidencial.

De hecho, con los cambios propuestos se elimina la sanción de la reducción de puntos en todas las contravenciones que estaban normadas en los artículos 388, 389, 390, 391 y 392 del Código Penal vigente que contiene la Ley de Tránsito.



Este Diario hizo una revisión el miércoles 5 de mayo del 2021 de las contravenciones de cuarta clase, que hasta el momento son sancionadas con seis puntos menos a la licencia y una multa del 30% de un salario básico (USD 120).



En caso de que el presidente Lenín Moreno no objete el articulado de la Asamblea y las reformas entren al Registro Oficial solo quedaría en firme la pena pecuniaria.



Con las reformas a la Ley de Tránsito ya no habrá reducción de puntos de la licencia de conducir por 79 causales; entre ellas, ya no se quitará puntos a los choferes que no utilicen taxímetro ni a los buseros que carguen combustible con pasajeros ni a quienes no exijan el uso de cinturón de seguridad a los ocupantes de un vehículo.



Tampoco se sancionará con puntos a la persona que conduzca un vehículo sin “las placas de identificación correspondientes” o que circule con las “placas alteradas u ocultas”.



En diciembre del 2020, el Comité de Seguridad interinstitucional que se instaló en Guayaquil por la ola de violencia reportada en esa ciudad y en cantones cercanos se instaló, señaló como una de las causas de la inseguridad a los vehículos que circulaban sin identificación.



En esa ocasión, tras conocer todos los detalles se emitieron órdenes para que se ejecuten operativos en las vías y se sancione a quienes circulan sin las placas o con los vidrios polarizados.



Luego, esa disposición se elevó a escala nacional, pues hasta finales de noviembre del año anterior se detectó que 2 888 vehículos se usaron en el país para cometer ilícitos. En Guayaquil y Quito está el mayor número de autos retenidos por esa causa. Luego aparecen El Oro, Manabí y Esmeraldas.



Información levantada por los uniformados indica que la estrategia de las redes ilegales es utilizar este medio de transporte para movilizar a más miembros de las bandas y perpetrar asaltos ‘complicados’.



Tampoco se reducirán puntos en las licencias a aquellos que:



1.- Desobedezcan “las órdenes de los agentes de tránsito”



2.- Irrespeten “las señales manuales de los agentes”



3.- Irrespeten “toda señalización colocada en las vías públicas tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías”.



4.- Rebasen en "zonas o sitios peligrosos" como curvas, puentes, túneles o al coronar una cuesta.



5.- Falten de palabra a la autoridad o agente de tránsito



6.- Excedan la velocidad dentro de un rango moderado



El límite máximo de velocidad para vehículos livianos, motocicletas y similares en sector urbano es de 50km/h y se sanciona como contravención de cuarta clase cuando se llega hasta los 60 Km/h; en el sector perimetral es de 90km/h y el rango moderado es hasta 120km/h.



7.- Transporten una carga sin colocar banderines rojos en el día o luces en la noche, cuando el cargamento supere los extremos del vehículo.



8.- No utilicen de manera adecuada los cascos de seguridad en caso de quienes conduzcan motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones.



Estos infractores tendrán solo tendrán una multa del 30% de un salario básico (USD 120).