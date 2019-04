Reformas laborales se incluirán en la Ley de Fomento Productivo 2

LEA TAMBIÉN

El ministro de Comercio Exterior subrogante, Yuri Parreño, informó que el martes 30 de abril del 2019 está previsto que se realice la reunión del gabinete sectorial económico y productivo, para aprobar el proyecto de Ley de Fomento Productivo 2.

El Gobierno espera enviar este nuevo cuerpo legal a la Asamblea Nacional, tentativamente, antes del 24 de mayo, añadió Parreño.



El anuncio lo realizó hoy, miércoles 24 de abril del 2019, en el lanzamiento de una iniciativa para impulsar el crecimiento de los emprendimientos en el país.



Parreño explicó que la Ley tendría otro nombre, aunque desde que se anunció el proyecto, las autoridades se han referido al documento como Ley de Fomento Productivo 2.



Entre las reformas que incluirá el documento estarán cambios en materia laboral, adelantó Parreño. Indicó que esta tarde está prevista una reunión con autoridades de Gobierno para revisar las reformas laborales que van a estar incluidas.



“Nos preocupan los ciudadanos que están subempleados o mal empleados y que no tienen servicios de seguro social. Nos preocupa que el sector no tenga las herramientas laborales que les permitan contratar más empleados en épocas, por ejemplo en el sector florícola, en fechas como el Día de la madre”, añadió.



Otra área en la que se necesitarían reformas es la de las desvinculaciones. Citó como ejemplo a los emprendedores que contratan personas y que, si no les va bien, tienen que cerrar y enfrentar demandas de sus empleados desvinculados.



El documento, además, abordará temas relacionados a las alianzas público-privadas, mercado de valores, acuacultura y pesca, repatriación de capitales, agricultura, turismo y emprendimiento.



Luego de la reunión del gabinete sectorial económico y productivo, prevista para el próximo martes 30 de abril del 2019, el documento será enviado a la instancia que se conoce como mesa chica y, posteriormente, a la Secretaria Jurídica de la Presidencia para su revisión.



El documento finalmente será enviado al Legislativo como ley económica urgente; es decir, deberá aprobarse en 30 días.