Oficialismo optimista por votos para reforma económica-laboral

El Gobierno no necesitó de mayores cabildeos en la Asamblea para lograr que las bancadas maticen sus posturas en relación con el proyecto de reforma económica-laboral, que tendrá 30 días para ser tramitada.

Después de que el presidente Lenín Moreno descartara incrementar tributos como el impuesto al valor agregado (IVA) y planteara otras opciones, el ánimo de los líderes de las bancadas varió, sobre todo, en la mayoría compuesta entre Alianza País (AP), Creo y bloques independientes.



“No es muy traumática, no es lo que se esperaba”, manifestó Eliseo Azuero, coordinador del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que desde mayo pasado forma parte de la coalición.



Un día antes, su coideario Freddy Alarcón señaló que la mayoría “pende de un hilo” por esta reforma. Pero Azuero dijo ayer que es necesario que al interior del bloque analicen “muy prolijamente” el tema, antes de dar una respuesta. “Yo no veo allí sino algunos beneficios también”, indicó.



El coordinador de Creo, Luis Pachala, calificó como “un acierto” que el Gobierno no haya incrementado el IVA, pero espera que “no existan sorpresas” en la propuesta. Guillermo Lasso, líder del movimiento, también destacó que no se haya tocado el IVA y dijo que “la economía se dinamiza reduciendo los impuestos”.



Desde el Gobierno se ofreció entregar ayer mismo el proyecto en la Asamblea, pero finalmente se aplazó el trámite, pues aún se “afina” el texto.



A pesar de ello, el titular de la Legislatura, César Litardo, se mostró confiado de obtener más de los 70 votos que se requieren en el Pleno para la aprobación de este proyecto.



“Es un golpe menor al esperado, pero no deja de ser un golpe al bolsillo de los ecuatorianos”, agregó Henry Cucalón, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC).

Cucalón dijo estar preocupado por el posible impacto del retiro de los subsidios a la gasolina extra y el diésel.



Jaime Nebot, líder socialcristiano, todavía no se refiere públicamente al proyecto.



El oficialista Daniel Mendoza, quien preside la Comisión de Régimen Económico, consideró que los subsidios no estaban beneficiando a los más vulnerables. “Creo que hay que analizar la eficiencia de todas las políticas que durante mucho tiempo han estado implementadas, y que en realidad no han estado beneficiando a los más pobres”, sostuvo.



Para el mediodía de ayer (2 de octubre del 2019) estaba previsto un almuerzo de trabajo entre el bloque oficialista con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pero el encuentro fue cancelado.



Ximena Peña, coordinadora de AP, comentó que solo pudieron conocer el proyecto “a breves rasgos” durante una reunión con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la tarde del martes, antes de la cadena presidencial.



La titular de la Cartera de Gobierno acudió ayer nuevamente a la Asamblea, por una comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales. Antes de ingresar, llamó a todos los sectores a dialogar sobre este proyecto.



“Nosotros confiamos que los distintos sectores de la política, de la producción, van a estar a la altura de lo que el país requiere este momento, que son decisiones responsables”.



La bancada de la denominada Revolución Ciudadana difundió un comunicado en el que rechaza las medidas adoptadas por Moreno. El grupo adelantó que votará en contra del proyecto y convocó a movilizaciones.



Litardo adelantó que propondrá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que todos los funcionarios que trabajan en la Asamblea aporten con un día al mes de sus sueldos, frente a la situación económica que atraviesa el país. “Esto aportaría, aproximadamente, con USD 3 millones al año”, aseguró.



Tanto Litardo como el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo), consideran que este proyecto deberá ser tramitado por la Comisión de Régimen Económico. Esa mesa especializada está controlada por la coalición parlamentaria.

30 días de trámite

​

1.- La Unidad Técnica Legislativa efectúa la revisión jurídica del proyecto de reformas enviado por el presidente Lenín Moreno.



2.-El Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica el proyecto y tras someter a una votación interna, se decide a qué Comisión se remitirá el articulado. Se prevé que la responsabilidad recaiga en la mesa de Régimen Económico.



3.- Primer debate en la Comisión de Régimen Económico, en un plazo máximo de 10 días, desde la calificación.



4.-Primer debate ante el Pleno de la Asamblea, donde se recogen observaciones de los legisladores al informe elaborado por la Comisión.



5.-Regresan las observaciones a la Comisión de Régimen Económico, para la elaboración del informe final.



6.-Segundo debate y, de ser el caso, aprobación en el Pleno Legislativo.



7.- Pronunciamiento del Presidente, quien puede vetar o allanarse al proyecto final.