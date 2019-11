Ministro de Finanzas: 'no es sensato' pedir archivo del paquete de reformas económicas

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, cuestionó el pedido de los empresarios y políticos de archivar la Ley de Crecimiento Económico, que se debate en la Asamblea.

En una entrevista televisiva, el Titular de Finanzas dijo este miércoles 6 de noviembre del 2019, que “no es sensato” que existan grupos que vayan al extremo de pedir que se archive el proyecto de ley, que propone la eliminación de 100 000 agentes de retención, la eliminación del anticipo y ofrece beneficios al sector productivo, como la devolución automática de impuestos a exportadores y facilitación de trámites para los bananeros.



Martínez añadió que su forma de pensar no ha cambiado desde que era representante de la Cámara de Industrias y Producción (Cip), “pero estamos buscando lo que le conviene al país. Mi forma de pensar no ha cambiado, pero ya no respondo a una representación gremial, mi responsabilidad es integral con todo el país. Eso obliga a tomar decisiones que podrían afectar ciertos intereses”.



El pasado 29 de octubre del 2019, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) Henry Kronfle y Vicente Almeyda, pidieron el archivo del proyecto.



Martínez señaló que el Ejecutivo no niega que la propuesta de ley tiene un componente de recaudación, “pero es algo que se puede asimilar y el Gobierno también va a hacer su parte de garantizar que esos recursos se usen de la manera más eficiente”.



El Ministro también criticó la propuesta económica presentada el 31 de octubre del 2019 por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Dijo que los planteamientos no tienen el sentido de política económica que busca el Gobierno y afecta la proyección de inversión privada. "Una cosa es un mecanismo de progresividad en el que los que más tienen más pagan y otra cosa es que castiguen fuertemente la inversión privada a mediano y largo plazo".



Otros temas planteados por la Conaie, como un mayor acceso a crédito y mejora en la productividad agrícola son positivos, acotó.



Sobre los procesos de monetización (concesión de administración de bienes públicos al sector privado) para generar ingresos al Estado el próximo año, Martínez detalló que el proceso con Banco del Pacífico ha avanzado de manera más acelerada y se espera que a finales de enero del 2020 esté lista la valoración del bien que está a cargo de una firma privada, para que la entidad pueda salir al mercado.