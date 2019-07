59 reformas detenidas en 2 comisiones que no sesionan

LEA TAMBIÉN

Las disputas internas en las comisiones de los Derechos de los Trabajadores y la de Gobiernos Autónomos mantienen en suspenso el tratamiento de más de medio centenar de proyectos de ley en la Asamblea.

En ese grupo se encuentran 14 propuestas de cambios a la Ley de Seguridad Social y que apuntan, entre otros temas, a modificar la integración del Consejo Directivo del IESS.



Henry Llánez, asambleísta alterno del PSC e integrante del Frente Nacional de Jubilados, reconoció que esta situación provoca que los afiliados y empleadores sigan sin contar con un representante en el instituto asegurador.



“Ya han pasado tres años desde que la Corte Constitucional llamó a la Asamblea a reformar la ley, y esto no se concreta. Lo que ocurre en la Comisión nos está afectando gravemente”, sostuvo.



El aseguramiento de militares y policías es otro de los asuntos pendientes que debe discutir esta mesa parlamentaria. No obstante, hoy cumple dos meses sin sesionar debido a que seis de los 12 integrantes desconocen como presidenta a María José Carrión (AP).



Hace siete días, los asambleístas Vicente Taiano y Cristina Reyes, del PSC; Verónica Arias, Bairon Valle y Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana (RC); y Roberto Gómez (Creo), le pidieron a Carrión que diera “un paso al costado” para permitir la elección de un nuevo presidente.



Solo los asambleístas Karina Arteaga, Fausto Terán y Alberto Arias, de Alianza País, además de Rina Campain, de Creo, han acogido las convocatorias hechas por Carrión.



La situación se repite en la Comisión de los Gobiernos Autónomos, en donde legisladores en su mayoría del PSC y del correísmo no respaldan que esta mesa sea presidida por Héctor Yépez (Creo).



La falta de quórum, en este caso, hace que no avancen dos proyectos de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y otros siete proyectos de Ley. Debido a ello, prefecturas y mu­nicipios resultan afectados.

Una de las propuestas tiene que ver con los requisitos para la creación de parroquias rurales; y también para establecer la rectoría para la planificación, construcción y control para el desarrollo de viviendas de interés social.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), llamó a todos los integrantes a deponer posiciones personales y respetar la resolución del Pleno de la Legislatura. Pero su pedido no tiene eco.



Raúl Auquilla, uno de los integrantes, sostiene que las propias comisiones deben encontrar una solución. “De lo contrario, en perjuicio de los ecuatorianos, estaríamos ganando un sueldo sin trabajar”, apuntó el legislador independiente Washington Paredes.



Carrión anunció que se reu­nirá hoy “con algunos compañeros de otras comisiones para ver una salida”, aunque no dio mayores detalles.



Ante la falta de quórum, a las dos mesas parlamentarias no les ha quedado otra opción que generar comisiones generales para recibir a organizaciones sociales o gremios. El problema es que eso no tiene valor jurídico y no permite tomar decisiones.



Una situación similar afrontaron el año pasado las comisiones de Educación y de Relaciones Internacionales, en donde los correístas Augusto Espinosa y Doris Soliz fueron forzados a renunciar como titulares de estas mesas.



La oficialista Ana Belén Marín, quien integra el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), advirtió que esto puede derivar en multas a los asambleístas que no acudan a las sesiones. Para ello, se requiere que los presidentes hagan un pedido al CAL. Y eso no ha ocurrido.



La Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento no permiten una nueva reestructuración de las comisiones. De allí que no se avizora una salida a corto plazo.