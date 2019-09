Las reformas penales van a la votación con ajustes

LEA TAMBIÉN

La falta de consensos para una nueva tipificación del delito del robo obligó a la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), a suprimir ese artículo del texto que este martes 17 de septiembre de 2019 será sometido a votación en el Pleno.

“Ese tema no obtuvo consenso de la mayoría de las bancadas, por tal motivo no se incluiría en el texto, a no ser que sea una demanda del sector correísta que entiendo que todavía no decide si ese artículo sea parte del informe”, expresó.



La iniciativa apuntaba a establecer escalas para la aplicación de penas por este delito, por ejemplo, de tres a seis meses si el valor del bien sustraído no supera un salario básico unificado; o de 22 a 26 años si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte.



Con ello se mantendrá tal como está el artículo 189 del Código Penal, que se estipula, entre otros aspectos, que “cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas”, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.



Otro de los artículos que irá con ajustes es el 150, sobre el aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida. Peña explicó que habrá precisiones para las causales.



“Antes se hablaba de incesto, ahora se está planteando que sea la violación incestuosa porque pueden haber casos de incesto que no son violación. También el tema de mal formación fetal… y en la inseminación no consentida se hace una referencia al artículo 164 que es el que la define”, indicó.



Antes de la reinstalación de la sesión 611 del Pleno, prevista para las 17:00, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), planea reunirse con los jefes de las bancadas legislativas para definir el mecanismo de votación. Mientras que grupos Provida anuncian manifestaciones.



Además del aborto por violación, hay otros temas que serían votados por separado como el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos, la figura de comiso sin sentencia, incautación y el artículo que permitirá mostrar el rostro de los procesados por delitos.



La ministra del Interior, María Paula Romo, confía en que la Asamblea apruebe los cambios sobre nuevos criterios para el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía, y que también les permita a los uniformados retirar armas blancas a quienes no tengan justificación válida para llevarlas consigo.



En la agenda del Pleno consta, además, la discusión de un proyecto de resolución que impulsa el asambleísta Héctor Muñoz, de Suma, para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



Muñoz abrió la posibilidad de modificar su propuesta para eliminar a ese organismo, a través de una reforma parcial a la Constitución, a pesar de que ya está en marcha una iniciativa ciudadana en este sentido.



El Pleno también decidirá hoy sobre la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).