Las reformas al Código Penal entran en vigor desde este domingo 21 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nuevas fórmulas de juicio, incremento de penas y la incorporación de nuevos delitos trae el Código Integral Penal (COIP) reformado. Desde este domingo 21 de junio del 2020 empiezan a regir los cambios, luego de que venciera el plazo de 180 días que la Asamblea Nacional diera para su aplicación.

En total, el COIP tiene 127 reformas. Entre las principales están:



Tráfico de drogas



La tenencia, tráfico o posesión de drogas tiene penas más duras, según la cantidad de la sustancia.



-Mínima escala, de uno a tres años.



-Mediana escala, de tres a cinco años.



-Alta escala, de cinco a siete años.



-Gran escala, de 10 a 13 años.



Ataque o resistencia



Se consideran un delito las acciones hostiles y violentas contra los agentes civiles de tránsito y guías penitenciarios. Las penas van de seis meses a dos años de cárcel.



Cannabis



El uso terapéutico, paleativo y medicinal de los derivados de la planta cannabis ya no es considerado un delito, siempre y cuando "el contenido de delta -9- tetrahidrocannabidol (THC) sea inferior a 1% en peso seco”.



Exclusión de la antijuridicidad



Se avala el uso de la fuerza policial y de agentes penitenciarios. La Ley dice que estos uniformados "no cometerán infracciones penales con sus actos de servicio, aunque estos causen lesiones, daños o muerte".



Desaparición involuntaria



Se trata de un nuevo delito. La norma dice que "la persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 10 años".



Violencia de género



Se crea un juicio abreviado para los delitos contra las mujeres. En el proceso, si el agresor acepta la culpa recibe una sentencia en máximo 45 días.



Identificación de los sospechosos



La persona aprehendida por delitos contra la vida, sexuales, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, robo con muerte, sicariato, trata de personas y tráfico de migrantes, podrá ser identificada físicamente ante la comunidad y ante los medios de comunicación. "Única y exclusivamente en su calidad de aprehendida y siempre y cuando se haya calificado la legalidad de la detención por delito flagrante".



Instigación al suicidio



Será sancionada con prisión la persona que "induzca o dirija, mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño así mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso".



Contrabando de combustibles



Se creó una escala para sancionar a quienes transporten, envasen, comercialicen o distribuyan derivados de petróleo.



-Mínima escala, de dos a seis meses.



-Mediana escala, de seis meses a un años.



-Alta escala, de uno a tres años.



-Gran escala, de tres a cinco años.



Maltrato a animales



Se aumentan las penas para quienes organicen peleas de animales, con sentencias de hasta tres años. El delito solo ocurre cuando se trata de animales de la fauna urbana. Se excluyen las peleas de gallos.



Prelibertad



Las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de violación, asesinato, corrupción y por otros 16 considerados graves, ya no podrán acogerse al beneficio de la prelibertad. Tendrán que cumplir la sentencia completa en la cárcel.



Violación



Se sancionará con el máximo de la pena, es decir 22 años de cárcel, a quien viole a una persona que esté a su cuidado, cuando no constituya un caso de incesto.



Delitos de Lesa humanidad



Se detalla que este tipo de delitos los pueden cometer el Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aprobación.