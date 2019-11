Reforma a la LOES en Ley económica quedó fuera del informe para segundo debate

LEA TAMBIÉN

La reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que constaba en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, quedó fuera del informe para segundo y definitivo debate, que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó este viernes 15 de noviembre del 2019 y que se debatirá en el Pleno, el domingo 17.

En el informe previo se abría la posibilidad para que las instituciones de educación superior acreditadas oferten y brinden carreras programas académicos de pregrado y maestrías en modalidad virtual o en línea, sin necesidad de autorización previa.



En el proyecto constaba que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad (Caces) podría hacer control posterior o inclusive disponer el cierre del programa, en un plazo no mayor a dos años; caso contrario caducaba la potestad de control.



Además en otro artículo de la reforma que se suprimió del proyecto de Ley se señalaba que las universidades y politécnicas acreditadas podían realizar programas en conjunto con universidades extranjeras de excelencia, con reconocimiento automático de títulos, suscribiendo un convenio especial, que debía presentarse al Consejo de Educación Superior (CES).



Tras conocerse la propuesta reformatoria, hubo varias voces en contra. Entre ellas, vocales del CES como Germán Rojas, que advirtieron del peligro de volver a la oferta de las ‘universidades de garage’, que años atrás fueron cerradas. También rectores como Florinella Muñoz, de la Politécnica Nacional, y Gustavo Vega, que dirige la UIDE y estuvo al frente del Conesup, mostraron su preocupación.



Del lado contrario estuvo el secretario de Educación Superior, Agustín Albán, quien en entrevista con este Diario primero señaló que se trataba de desregular, luego corrigió y dijo que buscaban dar facilidades para abrir más carreras. Y que eso se hacía en Harvard. Por qué no en la EPN. Habló de la posibilidad de ofrecer carreras en línea por ejemplo en Administración.



Pero en el informe que los legisladores recibieron la mañana de este viernes 15 de noviembre, la reforma a la LOES quedó fuera del documento.



Diego Hidalgo, asesor de la asambleísta Gabriela Larreátegui, dijo que existe preocupación en el despacho de la legisladora y miembro de la Comisión de Régimen Económico, ya que la decisión de quitar la reforma a la LOES no fue socializada entre los asambleístas.



El asesor asegura que hasta la noche del jueves 14 de noviembre la reforma a la Ley de Educación Superior constaba en el informe, pero en el documento que recibieron vía WhatsApp, la mañana de este viernes, quedó fuera.



Sin embargo, “tanto en la bancada de SUMA como la correísta y la de los socialcristianos se decidió votar para que el informe sea debatido en el Pleno lo antes posible”, señaló Hidalgo.



Algunos legisladores consultados por este Diario dijeron que lo mejor sería que una reforma a la Ley de Educación Superior se debata de forma separada. Y no en medio de una reforma económica.