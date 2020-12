Reforma a la Ley de Educación cuenta con informe para segundo debate

Por unanimidad (12 votos afirmativos), la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), en sesión virtual mantenida la noche de ayer, martes 15 de diciembre del 2020.

Jimmy Candell, presidente de la mesa legislativa, aseguró que la propuesta se construyó con la participación de todos los actores inmersos en la temática, escuchando sus necesidades y diversas posiciones. Esto, dijo, “permitió descubrir, lamentablemente, las tristes debilidades que tiene nuestro sistema educativo, como es el cuidado de la integridad física, psicológica, sexual de niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.



Candell recordó que por el caso Guzmán Albarracín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado ecuatoriano por no proteger a Paola, una adolescente que desde los 14 años había sido víctima de violencia sexual por parte del vicerrector de su plantel público.



La mesa de Educación, junto a la Unesco, indicó Candell, estructuró un sistema de protección integral, que contiene los mecanismos de prevención, atención, exigibilidad y reparación de actos de violencia en el contexto escolar.



Además precisó que se fijan alternativas para la solución de conflictos en el ámbito educativo. “Con esto no permitiremos que ni un solo niño o niña que acuda a las aulas sea vulnerado en su derecho a la integridad. No permitiremos que más madres, como Pepita Albarracín tengan que suplicar por justicia, por la vida de su hija en las aulas, en vez de haber visto cumplir los sueños de la menor”.



En el proyecto de reforma, detalló el Presidente de la comisión, se propone una escala remunerativa justa para los docentes, que alcance una remuneración base de 2,5 salarios básicos unificados, que equivale USD 1 000. Ahora el monto es de USD 817. También se promueve un nuevo escalafón que se ajuste a la valoración en el contexto social y económico de los maestros.



Asimismo, dijo, se puso atención especial en consolidar una jornada de trabajo de ocho horas, procesos de sectorización y traslado del docente, capacitación y profesionalización gratuita. Esto, sin dejar de reconocer a los maestros populares y comunitarios que podrán acceder a la Seguridad Social y los demás beneficios de ley, “derechos que les han sido vulnerados durante décadas”.



Un modelo de la orientación vocacional y profesional también se plantea, con el fin de que los alumnos encuentren una guía. “Esto se hará realidad con el rol de los Departamentos de Consejería Estudiantil”, dijo Candell.



Con respecto a las instituciones militares y policiales indicó que estas podrán retomar un sistema de sostenimiento fiscomisional que les permita mantener una educación de calidad, de acuerdo a sus principios misionales, lo que no implica educación militar sino una formación de hombres y mujeres para desempeñar y desenvolverse en cualquier ámbito de la vida.



Lo mismo será para la educación municipal, “a la que se le facilita contar con autonomía para que puedan funcionar, de una manera adecuada, bajo una estrecha coordinación del ente rector del Sistema Nacional de Educación con los gobiernos autónomos descentralizados en la prestación del servicio educativo”.



Sobre la educación en artes, el legislador mencionó que esta se afianza en el proyecto de reforma a la LOEI, garantizando los derechos de quienes opten por esa actividad, desde los niveles iniciales hasta su anclaje con el sistema de educación superior. “No se elimina al bachillerato técnico artístico, más bien se amplía la oferta educativa con un bachillerato adicional en artes, cultura y patrimonio”.



Así mismo, Candell señaló que se le otorga fuerza legal a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, “revalorizando los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, así como la etnoeducación”.



“Hemos fortalecido las bibliotecas, la formación y capacitación docente, la evaluación educativa, en miras de un mejoramiento de la calidad. Para el cumplimiento de la reforma se vigila el aseguramiento de los recursos para el financiamiento del sector educativo, conforme lo manda la Constitución y la Ley. No permitiremos que los gobiernos de turno jueguen con los presupuestos como sucedió en este año que se recortaron 900 millones”.