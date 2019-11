No hay votos para aprobar o archivar reforma económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico debe finalizar hoy, martes 12 de noviembre del 2019, el informe para segundo y definitivo debate sobre el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, pero los desacuerdos seguían hasta ayer 11 de noviembre.

Desde el viernes pasado (8 de noviembre), la mesa analiza uno por uno los 404 artículos que conforman el proyecto legal.



Hasta la tarde de ayer 11 de noviembre del 2019, la Comisión no logró consensos en 40 temas tributarios. Esos ajustes están relacionados con las tarifas del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los consumos especiales (ICE), prácticas elusivas, entre otros.



“Prácticamente, en el único tema que tenemos acuerdo es en el ICE a las cervezas, que se ha planteado que se mantenga como puso el Ejecutivo”, señaló Gabriela Larreátegui, de SUMA, quien insiste en separar las reformas del Código Monetario y analizarlas en una ley independiente.



El Partido Social Cristiano (PSC), en cambio, impulsa el archivo de la ley, por considerar que eleva la carga impositiva, afectando así el consumo y la producción. Vicente Almeida, de ese partido, afirmó que toda su bancada respaldará esa propuesta.



Ese planteamiento también es promovido por miembros de la denominada Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik (PK) y algunos asambleístas independientes. Para lograr ese cometido requieren 70 votos, pero entre las tres bancadas solo suman 51.



Según Almeida, si solo se aprueba una parte de la ley -lo que se considere positivo-, el Ejecutivo podrá devolver el texto a la Asamblea con los elementos discriminados y “ahí se necesitarían 92 votos para rechazar el texto, los cuales no los hay, y pasaría por el Ministerio de la Ley”.

En esa línea, Esteban Melo (RC) sostiene que el archivo es pertinente porque la estructura del proyecto viola el orden Constitucional al abordar temas de diversa índole que no se relacionan entre sí. Además, sostiene que la reforma es perjudicial para la economía del país.



Integrantes de Alianza País, Creo y SUMA, aunque tienen reparos al proyecto, no apoyan el archivo.



El tiempo apremia en la Comisión a pocas horas de que venza el plazo de 30 días para que el Legislativo tome una decisión sobre el proyecto (aprobar, modificar o negar).



Caso contrario, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el texto original del Ejecutivo entrará en vigencia.



El plazo finalizará el próximo 17 de noviembre.



Patricio Donoso (Creo), vicepresidente del Parlamento, comentó que si la Comisión entrega el informe final hoy al Presidente de la Asamblea, el Pleno debería empezar a debatir el 14 de este mes y extender la discusión durante tres días, como ocurrió en el primer debate, con el fin de dar cabida a que varios legisladores se pronuncien.



Incluso, dijo Donoso, la discusión del documento podría empezar el 15 de noviembre y durar dos días. “Lo importante es cumplir el plazo de 30 días y que no pase por el Ministerio de la Ley”, indicó.

Para Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, no hay problema con los tiempos. Y es posible que al final se acoja la petición de separar una parte de los temas relativos a las reformas al Código Monetario y Financiero.



Sus expresiones, sin embargo, se contradicen con su actuación del pasado viernes, cuando Esteban Melo (AP) mocionó en la Comisión que los artículos referentes al Código se trataran aparte. Mendoza la rechazó y dijo que solo se puede aceptar una moción que plantee suspender el debate cuando la mesa no cuente con insumos claves para el análisis del proyecto.



Todas las observaciones que surgen del debate interno de la Comisión son procesados por una mesa técnica integrada por los asesores de los legisladores más los delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI), y de los ministerios de Economía y Finanzas y de la Producción.



Esos insumos serán sometidos a votación de la Mesa y de ahí surgirá el informe para la discusión definitiva en el Pleno de la Asamblea.

El Fisco espera que el proyecto aumente la recaudación tributaria en USD 737 millones en el 2020.