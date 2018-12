Reducción de subsidio a gasolina extra, ecopaís y diésel industrial

LEA TAMBIÉN

Estaba previsto que el pasado martes 18 de diciembre de 2018 a las 10:00, en el Palacio de Carondelet, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, informara los detalles de los logros de la gira del Gobierno en China, realizada la semana pasada.

Pero en lugar de eso Martínez apareció, cerca de las 13:00, junto al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y del secretario particular de la Presidencia, Sebastián Roldán, para anunciar que producto de la situación fiscal “insostenible” que vive el país, el Gobierno Nacional decidió implementar 10 nuevas medidas económicas.



Las principales tienen que ver con el gasto en combustibles. El Gobierno decidió reducir el subsidio a la gasolina extra y ecopaís, y liberar la importación del diésel industrial.



El ahorro esperado es de USD 400 millones anuales.



Así, las gasolinas extra y ecopaís pasarán de USD 1,48 por galón a USD 1,85. La ecopaís se utiliza en la región Costa y en provincias del sur del país,

Según el Gobierno, el combustible sigue teniendo subsidio, pues en América Latina el valor promedio de esta gasolina supera los USD 3 por galón.



Martínez no precisó desde cuándo entrará en vigencia este incremento de 0,37 centavos, pero señaló que el ajuste se implementará mediante un Decreto Ejecutivo que se emitiría entre el jueves 20 y el viernes 21 de diciembre de 2018.



El funcionario enfatizó que el alza de las gasolinas no afectará a los taxistas, al transporte público ni al transporte de bienes y servicios.



Para ello, se implementará un mecanismo de compensación a taxis y cooperativas de vehículos de transporte.



“Esto se trabaja a través de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la regularización de datos con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Más del 80% de taxis y transporte de mercancías y bienes están registrados”, dijo.



Antes de la rueda de prensa en la Presidencia, se conoció el precio para la gasolina extra que el Ejecutivo puso en la Pro forma del 2019, que debía debatirse ayer en la Asamblea, pero que no se dio hasta el cierre de esta edición (18:00).



Según la Pro forma, la gasolina extra tendría una variación del 46% en el precio si se compara con lo propuesto inicialmente en la primera Pro forma enviada al Legislativo y que recibió 17 observaciones.



En la nueva Pro forma, además, se detalla un incremento al diésel para el sector automotor y eléctrico, que pasa de USD 0,80 a 0,95 por galón.



No obstante, Martínez anunció que solo se refirió al diésel industrial, cuya importación será liberada.



Finanzas explicó que esta liberalización consistirá en la incorporación del sector privado al proceso de comercialización de esta clase de diésel.



El precio será regulado de acuerdo con las condiciones de mercado. “Agentes privados pueden invertir sus recursos para importar diésel y expenderlo localmente. De esta forma se puede complementar o sustituir la actividad que ha venido desarrollando la empresa estatal Petroecuador”, indicó la Cartera de Finanzas.



Según Martínez, para no afectar a los exportadores, se implementará un mecanismo de compensación vía tributos.



Las medidas se toman ante la caída del precio del crudo. Finanzas había estimado para la Pro forma 2019 un precio inicial de USD 58,29, pero luego se bajó a USD 50,05 por barril, en un contexto en el que los precios del petróleo en los mercados internacionales siguen a la baja desde octubre.



Ayer, el WTI, que sirve como referencia para la venta del petróleo ecuatoriano, cayó a USD 46,24 por barril.



Reducción de salarios

​

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, explicó que el Gobierno implementará cuatro medidas de ajuste para los empleados del sector público.



La primera: los ministros de Estado reducirán su salario un 10%, mientras que quienes ocupan cargos en el nivel jerárquico superior recortarán sus sueldos en un 5%.



La segunda: se reducen los salarios de quienes están dentro de la modalidad de contratos por servicios ocasionales. El ajuste consistirá en disminuir en dos escalas los salarios de estos funcionarios.



La tercera: la eliminación de 25 000 vacantes, que representará un ahorro de USD 400 millones, según el ministro Ledesma. “Esto implica puestos no ocupados, que pudiesen ser ocupados, pero no lo serán en atención a un principio de eficiencia en la administración pública”, añadió.



La cuarta: se recortará el número de asesores en los ministerios. En algunos casos pasarán de 30 a cuatro asesores.



En total, el ajuste salarial y en subsidios generará un ahorro de USD 800 millones.



Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, precisó que los recursos que el Gobierno obtenga de los ajustes salariales y en combustibles se destinarán a cuatro objetivos: sostener la dolarización, servicios de salud de la seguridad social, pago de pensiones de los jubilados y para impulsar el crédito hipotecario y productivo.



Otra medida fue la emisión del reglamento a la