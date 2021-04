Baja el número de barcos que esperan en canal de Suez pero continúa el atasco

Continúa avanzando la descongestión del atasco provocado en el canal de Suez por el encalle durante casi una semana del portacontenedores Ever Given, pero la congestión sigue siendo importante debido al número de nuevos barcos que siguen llegando al paso, con casi 250 naves esperando este 1 de abril del 2021 para cruzarlo.

Según la firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en varios estrechos y canales del mundo, 249 embarcaciones estaban todavía aguardando turno este jueves para atravesar esta importante vía marítima, por donde pasa el 10% de comercio marítimo mundial y el 25% de los contenedores.



De acuerdo con Leth, que junto con otras empresas que prestan sus servicios para el tránsito por el canal egipcio están proporcionando periódicamente el número de barcos en espera ante la escasa información ofrecida las autoridades egipcias, hay 127 barcos esperando en Suez, en la entrada por el mar Rojo, y 122 en Por Said, en el Mediterráneo.



Este jueves estaba previsto que atravesaran el canal 87 naves, una cantidad similar a la del día anterior.



El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, que gestiona la vía, el almirante Osama Rabie, indicó el miércoles 31 de marzo del 2021 por la noche en una entrevista a un canal de televisión egipcio que hasta entonces habían cruzado el paso casi 200 de las 422 embarcaciones que estaban esperando cuando se consiguió desencallar finalmente el Ever Given, la tarde del lunes.



Ese día Rabie había dicho que esperaba restablecer la navegación marítima normal en "tres días o tres días y medio", aunque en la noche del miércoles alargó el plazo hasta el viernes o el sábado.



Maersk, la principal naviera que opera en Suez, había calculado que el atasco podría tardar "seis días o más" en diluirse.



Entretanto, otras empresas marítimas de logística advierten que los atrasos podrían reproducirse en los puertos europeos de destino de estas embarcaciones, ya que carecen de la capacidad de almacenamiento para gestionar la llegada simultánea de de las mismas.



Rabie anunció también el inicio de la investigación sobre lo sucedido con el Ever Given para determinar la responsabilidad del incidente.

Y estimó que la indemnización para el canal podría alcanzar los USD 1 000 millones, aunque en un principio había dicho que las pérdidas habían sido de entre 12 y 15 millones (entre 10 y 12,8 millones en euros) diarios.