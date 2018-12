Redes narcodelictivas usan Galápagos como escudo para evadir autoridades de control

LEA TAMBIÉN

La detección de embarcaciones pesqueras o lanchas rápidas, con droga, en las cercanías de las islas Galápagos no es nueva. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) lo admiten.

Ambas entidades han frustrado tres envíos de droga hasta Centroamérica y México desde julio hasta octubre de 2018. En las tres operaciones policiales, los agentes se han incautado 3,4 toneladas de cocaína en total.



Según inteligencia policial, los narcos salen en lanchas desde Manabí o Esmeraldas y llegan hasta el suroeste marítimo de Galápagos. Esta ruta, según confirmó el director nacional de la Dirnea, Jorge Cabrera Espinoza, es usada para evadir a los guardacostas que patrullan en el lado norte del Ecuador.



Las lanchas, que salen desde Esmeraldas, bajan hasta Manabí y van a Galápagos. La travesía tarda cuatro días. Ya cerca de las Islas, los transportistas son interceptados por pescadores que les proveen del combustible necesario para llegar hasta Centroamérica.



En ese punto, dejan la droga que es retirada por pescadores de Guatemala u Honduras, quienes llevan la carga a México.



El pasado 22 de octubre, la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) ejecutó el operativo Lady mar. Los narcos llevaban 1,6 toneladas de cocaína. Para esa incursión policial, los agentes coordinaron con la Dirnea y guardacostas norteamericanos.



La organización narco delictiva escondió los bloques de alcaloide en ocho embarcaciones pesqueras. Los pequeños barcos de fibra de vidrio estaban siendo remolcados por un buque pesquero. Eso despertó la alerta de los agentes.

31 pescadores fueron detenidos. La droga se llevó directamente hacia Estados Unidos y sólo 10 bloques se quedaron en Ecuador para investigaciones. El operativo contó con el soporte del avión Orion P3, que desde inicios de septiembre patrulla por territorio nacional en convenio con la DEA.



Ese caso se dio tan sólo siete días después de que la UIAN interceptara un barco pesquero con 299 bloques de droga. Ocurrió el 13 de octubre. También en las cercanías de Galápagos. Tres personas quedaron detenidas.

Fuentes policiales señalan que las islas son un punto estratégico para las mafias. En alta mar no sólo pueden abastecerse de combustible para continuar la ruta. También pueden enganchar sacos de droga a buques pesqueros grandes o pedir ser remolcados por los mismos hasta Centroamérica.



La cocaína siempre va oculta en un doble fondo o en pequeñas bodegas para almacenar pescado. Según inteligencia policial, la droga siempre sale de Manabí o Esmeraldas. A veces, desde Tumaco, (Colombia). Todavía no han reportado ningún caso de narcótico sacado exclusivamente de Galápagos.



Cabrera explicó que si los casos se reportan en la isla San Cristóbal es por cuestiones logísticas. El jefe de la Dirnea dijo que los guardacostas deben remolcar las embarcaciones y la droga hasta un puerto cercano. En este caso, los de Galápagos.



Es ahí donde comienza el proceso judicial para investigar la procedencia del producto ilícito y procesar a los detenidos. “Hemos tenido casos en los que, debido a la distancia, las embarcaciones remolcadas se dañan. Se hunden, perdiendo así toda la evidencia. Por eso, se optó por este tipo de decomiso trasladarlos directamente a Galápagos”, agregó.



El 17 de julio pasado, se reportó también un caso de droga en alta mar. Los agentes se incautaron 1,5 toneladas de droga distribuidas en dos lanchas rápidas o go fast. Ocho personas fueron detenidas. Al igual que en los otros operativos, los aprehendidos y el narcótico fue llevado a San Cristóbal.



Según el expediente policial, los implicados eran pescadores ecuatorianos. Ninguno registraba antecedentes penales.



Agentes encubiertos develan que muchos pescadores fingen que están en labores de faena cuando son interceptados. Es ahí cuando se revisan las embarcaciones y se detecta la droga oculta. En algunos casos, también el exceso de combustible.



Los operativos policiales no sólo son en las 200 millas marítimas. También han colaborado en países extranjeros, siguiendo botes que zarpan desde Ecuador.



El pasado 20 de agosto, a la altura de México, los agentes detectaron una lancha con 1,3 toneladas de droga. El operativo permitió detener a tres ecuatorianos y tres mexicanos.

Costos



Según información de la Dirnea, los narcotraficantes ofrecen altas sumas de dinero por el transporte marítimo de droga. (Ver infografía)



El salario más alto se lo lleva el capitán de la embarcación, a quien por ejemplo los narcos pagan entre USD 25 mil a 30 mil. La inversión no sólo es en el pago a los pescadores. También en los acondicionamientos de los botes.



Por ejemplo, una lancha pesquera con dos motores cuesta entre USD 7 000 a 12 000. Con esta adecuación, el pescador transforma una simple fibra en las famosas go fast.



Inteligencia militar ha detectado también la incursión de semi sumergibles y sumergibles en aguas cercanas a Galápagos. Estas embarcaciones requieren más tecnología para ser detectadas.