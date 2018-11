La Red de Maestros se moviliza por el Centro Histórico

LEA TAMBIÉN

“Alza salarial” y “Más presupuesto para la educación” son dos de las consignas que más se escuchan en la movilización organizada por La Red de Maestros, la tarde de este viernes 23 de noviembre del 2018. Se concentraron en el parque El Arbolito y recorrieron la av. 10 de Agosto, la Guayaquil y no han logrado llegar hasta el Palacio de Carondelet.

Wilmer Santacruz, coordinador nacional de la Red, comentó que enviaron una carta a la Presidencia para que Lenín Moreno reciba a una comisión. Apuntó que esperan que los delegados puedan discutir con alguien del Ejecutivo sobre estas demandas.



“Nos declaramos en movilización permanente porque necesitamos defender la educación y el salario digno de docentes” apuntó Santacruz.

Habla sobre el recorte de alrededor de USD 420 millones en el presupuesto para el 2019, enviado por el ministro de Finanzas, Richard Martínez.



Santacruz repite que la reducción afectará a la calidad de la educación. "Se verán afectados programas como la entrega de textos escolares, alimentación escolar. Además que se comprometerá la construcción de nuevas unidades educativas o la mejora de infraestructura. Exigimos que el Gobierno respete la Constitución. Reducir el presupuesto a educación es un atentado a la sociedad, a nuestros niños”.



Además los profesores buscan un cambio en su escalafón. Buscan que se equipare con el sueldo de los militares. Un profesor fiscal gana USD 817 al empezar en el magisterio y un militar más de 1 000. La posibilidad de una mejora salarial no está contemplada en la Pro forma que analiza la Asamblea.



El ministro de Educación, Fander Falconí, decidió presentar su renuncia de forma irrevocable por no estar de acuerdo con el recorte. En varios tuits ha pedido que Finanzas retire la Pro forma del Legislativo y que se conforme una comisión técnica para analizar los presupuestos.



Los profesores no lograron avanzar hasta la Presidencia, las calles Olmedo, Mejía y Chile están cercadas por policías, como en días pasados.