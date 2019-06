Grupos presentan recursos contra el matrimonio igualitario, aunque Corte señaló que su resolución es inamovible

LEA TAMBIÉN

El potente sonido del shofar hizo eco en la avenida 9 de Octubre. Ese cuerno, que usaba antiguamente el pueblo hebreo en sus ceremonias, fue utilizado la mañana de este martes 18 de junio de 2019 en una marcha en el centro de Guayaquil de grupos evangélicos en contra la aprobación del matrimonio igualitario.

El miércoles 12 de junio de este 2019, el Pleno de la Corte Constitucional (CC) dio paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Para ello se interpretó de forma global el artículo 67 de la Constitución y otros artículos, relacionados con la no discriminación y el derecho a la igualdad. Además se tomó en cuenta la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH. De este modo, Ecuador ya es parte de un grupo de 28 países en donde se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el continente ya era posible en Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.



“¡Dios y la familia!”, “¡consulta popular!”, “destitución de los cinco jueces” y “¡resistencia!” fueron parte de las consignas de los manifestantes durante el recorrido desde el Parque Centenario hacia las dependencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en Guayaquil. Allí entregaron un acta de rechazo a la sentencia del pasado 12 de junio de la Corte Constitucional.

Los grupos religiosos buscan revertir la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



“Permaneceremos firmes hasta que esta decisión sea revertida", dijo el pastor Francisco Loor. "Esto es un abuso total de los poderes, pasando por encima de la Constitución. Es una forma incorrecta de darle más derechos a un grupo minoritario, violando los derechos de la gran mayoría de los ecuatorianos”, recalcó en representación de cerca de 1 000 agrupaciones evangélica, según aseguró, aunque no completaron esa cantidad en las calles.



Esta es una manifestación previa a la marcha que reunirá a varios grupos religiosos el sábado 22 de junio de 2019. Entre quienes lideraron esta primera iniciativa estaban Nelson Zavala y Balerio Estacio, ambos pastores evangélicos y excandidatos políticos.



En el 2013, el entonces Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Zabala, excandidato a la Presidencia de la República, por sus comentarios contra los Lgbti, considerados homofóbicas y discriminatorios. El organismo le retiró los derechos políticos durante un año y además le ordenó pagar una multa de alrededor de USD 3 mil.



Estacio reconoció que los fallos de la Corte Constitucional son inapelables y aseguró que una de las vías que tienen es la resistencia civil. Por eso han conformado el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia del Ecuador. Sus integrantes firmaron el acta que entregaron a Cpccs.



“Que se pregunte si el pueblo está de acuerdo o no con el matrimonio entre hombres, con el aborto y el crimen de los niños, si está de acuerdo con la marihuana, con los vientres de alquiler. Definitivamente sabemos que el pueblo no está de acuerdo con eso”, dijo. “¡Amén!”, gritaron los manifestantes.



“La Corte Constitucional reconoce el matrimonio igualitario; en consecuencia, no hay contradicción con la norma constitucional sino complementariedad”, reiteró Hernán Salgado, su presidente, el viernes pasado (14 de junio). Y pidió a la ciudadanía serenarse y no tomar las cosas con tanto fervor y pasión, para alterar el orden social. Recordó "estamos en el siglo XXI y no en el XIX y XX (...) Debemos ser tolerantes con los grupos Glbti”.



Este martes 18 de junio también fue presentada una acción de protección contra la sentencia a favor del matrimonio igualitario. Félix Pilco y Jorge Sosa acudieron a sede de la Corte Constitucional en Guayaquil.



Más temprano, el secretario de Derecho Humanos, Marlon Brito, reiteró el respaldo a la resolución de la Corte, enmarcada en el respeto a lo determinado por Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Todos los seres humanos somos iguales y no puede haber discriminación alguna para ninguno de ellos”.



Además, Carlos Arsenio Larco, de los movimientos vida y familia, también presentó en la Corte Constitucional, en Quito, una queja e impugnación de orden procesal. Dejó un escrito, planteando la nulidad de las sentencias del 12 de junio del 2019. Insiste en que no se le ha respondido a su pedido de que el juez Ramiro Ávila se excuse de conocer, sustanciar y resolver la consulta de norma sobre matrimonio igualitario. Dice que está tramitando dos pedidos de recusación pero no su pedido de excusa.



Salgado al argumentar la decisión de la Corte, aseguró que las resoluciones de la CC son inamovibles. Y dijo que no era necesaria una reforma al artículo 67 de la Constitución pues tras la interpretación se encontró que no está en contradicción con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Los activistas Lgbti han reiterado que los grupos que se oponen al matrimonio igualitario están en su derecho de manifestarse, también han subrayado que los derechos humanos de minorías no pueden someterse a consulta popular y que la Corte Constitucional de Ecuador les evitó acudir a instancias internacionales.