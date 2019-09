Recuperan los cadáveres de 3 militares guatemaltecos ejecutados en una emboscada

LEA TAMBIÉN

Los cadáveres de los tres infantes de marina guatemaltecos asesinados en una emboscada de un supuesto grupo de narcotraficantes fueron rescatados este miércoles 4 de septiembre de 2019, mientras que otros dos militares continúan desaparecidos.



El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel óscar Pérez, explicó a Efe que los cadáveres de los marines, que fueron emboscados el martes en el departamento caribeño de Izabal, serán trasladados al Centro Médico Militar.



La información del Gobierno señala que una tropa de la marina guatemalteca, compuesta por nueve personas, fue emboscada el martes cuando rastreaba un vuelo ilegal, dejando al menos 3 militares muertos, tres heridos, uno ileso y dos desaparecidos.

#ÚltimaHora | Aterrizará en el Centro Médico Militar aeronave de la Fuerza Aérea Guatemalteca que trasnporta a Soldado gravemente herido con arma de fuego en emboscada en la comunidad Semuy II, El Estor, Izabal. pic.twitter.com/REeHHc3rVq — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) September 4, 2019



El portavoz del Ministerio de Defensa dijo que dos de los heridos, con heridas de bala en la cabeza y en los brazos, están "estables", mientras que otro, que tiene disparos "en un riñón, en el hígado y en los intestinos" está "más delicado".



Estas heridas, supuestamente perpetradas por un grupo de narcotraficantes, son de "perdigones de escopeta y AK-47", detalló Pérez, quien agregó que agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos siguen negociando para saber qué ha pasado con los dos militares que todavía están desaparecidos.



El Organismo Legislativo, considerando que es "punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes", pidió al Gobierno declarar el estado de sitio para que "pueda garantizar la seguridad de la población ante los hechos violentos que han puesto en peligro la seguridad del Estado".



Previamente, el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda, condenó de forma enérgica el asesinato de los tres militares y explicó que la patrulla cumplía con su deber de perseguir un vuelo ilegal cuando fue emboscada en la comunidad de Semuy II, en el municipio de El Estor (Izabal) a eso de las 11: 00 del martes.



En una conferencia de prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, Ralda confirmó que tres militares fueron "vilmente" asesinados en una escuela a la que fueron llevados tras la emboscada.



Ahí también el ministro de Interior, Enrique Degenhart, quien también condenó los crímenes, anunció un plan para rescatar los cuerpos de los tres militares retirados y pidió a los pobladores de la zona que respeten a las autoridades, y que "no los agredan, no los hieran o asesinen".