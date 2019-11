¿Cómo recuperar la elegibilidad de Quiero Ser Maestro del 1 al 5?

LEA TAMBIÉN

¿Cómo recuperar la elegibilidad si participó en pasados concursos para ingresar al magisterio fiscal? Luego de ingresar al portal de educacion.gob.ec hay que ir al link de inscripción Quiero Ser Maestro del 1 al 5. Para iniciar la sesión hay que colocar el número del documento e identidad y el código dactilar, que se ubica en la esquina superior derecha, en la parte posterior de la CI.

Luego, los interesados deben aceptar los términos y condiciones, llenar todos los campos del formulario, ubicar un correo electrónico válido, al que le enviarán todos los detalles y pasos a seguir. Hay que escribir la provincia, cantón y parroquia de residencia y confirmar si desea rendir el examen en ese mismo lugar. Una vez que el usuario seleccione sí no podrá hacer cambios, al final debe descargar e imprimir el comprobante.



Desde este viernes 15 y hasta el viernes 22 de noviembre de este 2019 se desarrollará el proceso de inscripción, según informó el Ministerio de Educación, ayer. También, Edwin Palma, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, explicó que los postulantes tendrán que someterse a dos pruebas, una de razonamiento, y otra de conocimientos. La aplicación de la primera prueba será el sábado 30. Y entre el 12 y 13 de diciembre se conocerá los nombres de los habilitados para pasar a la siguiente fase.



En la mañana de este 15 de noviembre, algunos postulantes escribieron a la cuenta de Twitter de esta Cartera (@Educacion_Ec). Uno dijo que no lograba ingresar con sus credenciales, pese a haber participado del concurso antes. Otra usuaria también comentó "resulta que no existo en los registros". Y otros felicitaron al Ministerio por la posibilidad.



En este momento, el Quiero Ser Maestro 6 ya está en su fase final. La ministra Monserrat Creamer indicó que hay 27 889 postulantes, que aprobaron los términos del concurso. Y ellos deberán postular por una de las 15 700 plazas en el magisterio fiscal. Los nombramientos se concretarán en febrero.