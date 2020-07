La recuperación económica de la Región solo será posible si si aplana la curva de contagio: OPS y Cepal

LEA TAMBIÉN

La pandemia del covid-19 dejará 231 millones de pobres en América Latina y el Caribe. Esto significa un aumento de 45 millones más respecto a lo registrado antes de la expansión del virus. Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), tras cinco meses de pandemia.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, explicó que la pobreza alcanzará al 37,3% de la población regional, es decir, siete puntos porcentuales más, debido a la contracción económica.



La funcionaria dio una conferencia de prensa virtual denominada: Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible de la región, junto con la representante de OPS, Carissa Etienne.



De los 231 millones de personas pobres, el 42% estarán en condiciones de extrema pobreza (98 millones), por lo que no podrán acceder a la canasta básica. Ocho de cada 10 personas van a tener un ingreso menor de USD 500 al mes.



Este panorama la llevó a decir que la región atraviesa por su mayor crisis económica y social en por lo menos 100 años, por lo que cree que no se puede hablar de reactivación económica sin antes controlar el nivel de contagio del virus.



Los problemas que se intensificaran están relacionados con la desigualdad, vulnerabilidad económica, brecha de género y entre etnias, que han exacerbado los efectos de la pandemia.



Cerca de 95 millones de personas realizan gastos catastróficos en salud y casi 12 millones se empobrecen debido a estos gastos.



El virus pegó inicialmente a los barrios de alto poder adquisitivo, pero luego se fue expandiendo a sectores informales. En la última semana, más de 140 000 casos diarios de covid-19 se registran en la región.



La tasa de desocupación alcanzará 13,5%, lo cual significa que habrá 44 millones de desempleados, por lo que para Bárcena, aumentará el riesgo de segmentación, precarización y polarización en los mercados laborales.



Se prevé que 2,7 millones de empresas formales sean cerradas y una caída del 23% de las exportaciones.



Carissa Etienne, directora de la OPS, recalcó que no se puede hablar de reactivación mientras no se controle la curva de contagio de la enfermedad.



Un número significativo de países está lejos de lograr un aplanamiento sostenido y significativo de la curva de contagio. La pandemia también ha desatado una crisis económica y social sin precedentes que, si no se toman medidas urgentes, podría transformarse en una crisis humanitaria y de hambre.

“Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, que requiere sistemas de salud sólidos y bien financiados para superar esta crisis. Invertir al menos el 6% del PIB en salud pública, con un énfasis particular en la atención primaria de salud, no solo protege los logros alcanzados en salud, sino que también garantiza el desarrollo sostenible y aborda el aumento de la pobreza y la desigualdad en la Región ", sostuvo Etienne