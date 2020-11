¿Podría haber un recuento de los votos? Sí, pero cada estado tiene sus reglas

Mientras el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, continúa ampliando su ventaja en varios estados clave que garantizarían su victoria final, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se aferra a la vía legal, aunque antes podría darse un recuento de votos en territorios ajustados.

El recuento de papeletas sería el primer recurso que podría cambiar el curso de los comicios o alargar la proclamación de un ganador, pero cada estado tiene normas diferentes sobre el mecanismo. Georgia es el único que, de momento, ha confirmado que repetirá el escrutinio.



La situación de Georgia recuerda mucho a la de Florida en el año 2000, cuando George W. Bush ganaba por 2 000 votos a Al Gore, pero el recuento no alteró el resultado y el Tribunal Supremo confirmó a Bush como presidente.



Así contarían de nuevo sus votos cada uno de los estados clave en esta elección:



Georgia



Resultado provisional: Biden aventaja por una décima (49,4 % a 49,3 % a Trump, o lo que es lo mismo poco más de 4 000 votos.



Delegados: Georgia tiene 16 delegados en el Colegio Electoral.



Normas de recuento: Los candidatos puede pedir un recuento cuando el margen es de menos del 0,5 % y tienen que hacerlo dentro de los 14 días después de los comicios o dos días después de que se certifique un resultado.



Confirmado: El Secretario de Estado de Georgia -máxima autoridad electoral-, Brad Raffensperger, ha confirmado que habrá un recuento de votos: "De aproximadamente 5 millones de votos emitidos, tendremos un margen de unos pocos miles. Con un margen tan pequeño, habrá un recuento en Georgia".



Pensilvania



Resultado provisional: Biden 49,5 %, Trump 49,3 %, con un margen de más de 14 500 votos.



Delegados: Pensilvania aporta 20 votos al Colegio Electoral, que serían suficientes para que Biden gane las elecciones.



Normas de recuento: Las leyes del estado exigen a la Secretaria de Estado, Kathy Boockvar, ordenar un recuento si el margen es menor de 0,5 %, pero quedan bastantes votos por contar y otra norma permite recontar papeletas en condados individuales si hay votantes que lo reclaman.



Nevada



Resultado provisional: Biden 49,7 %, Trump 48,1 %, unos 20.000 votos de distancia.



Delegados: Nevada aporta 6 delegados al Colegio Electoral.



Normas de recuento: El perdedor de las elecciones puede pedir un recuento sin importar el margen que le separe del ganador. Eso sí, para impulsarlo debe pagar un depósito que cubra el coste estimado de la medida y si no cambian las cosas... Todo corre a cargo de su bolsillo.



Arizona



Resultado provisional: Biden 49,9 %, Trump 48,6 %, unos 39.000 votos de diferencia.



Delegados: Arizona tiene 11 delegados en el Colegio Electoral.



Normas de recuento: Es el estado con medidas más restrictivas sobre el recuento, pues solo lo ordena si la diferencia es menor al 0,1 %. Además, ninguno de los candidatos o votantes puede exigirlo y deriva todo litigio posible a la vía judicial. Si se diera el caso, la decisión estaría en manos del fiscal Mark Brnovich (republicano).



Nota: Aunque varios medios proyectaron Arizona para Biden la noche electoral cuando la diferencia era de más de 200.000 votos, algunos expertos apuntan a que quedan demasiados votos por contar (235.000) y el margen actual es estrecho.



Carolina del Norte



Resultado provisional: Trump 50 %, Biden 48,6 %, unos 77.000 votos de margen.



Delegados: Tiene 15 compromisarios en el Colegio Electoral.



Normas de recuento: Los candidatos pueden pedirlo si la diferencia es de menos de 0,5 %, que no es el caso.



Wisconsin



Resultado: Biden ya es considerado ganador en ese estado con el 49,6 % de los votos frente a 48,9 % de Trump.



Delegados: Tiene 10 compromisarios en el Colegio Electoral.



Normas de recuento: Un candidato puede solicitar un recuento si el margen de victoria está dentro del 1 %; debe enviarse hacerlo el primer días después de que se hayan presentado los resultados. La campaña de Trump ya ha anunciado que pedirá el recuento.