Fin de semana clave para el recuento que pide Pachakutik

El fin de semana del 6 y 7 de marzo del 2021 es clave para las aspiraciones de Yaku Pérez de lograr que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice un recuento de votos y, de esa forma, cambiar los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pérez, candidato presidencial de Pachakutik, dejó personalmente la noche del jueves, junto con los abogados de este movimiento político, los documentos que pidió el TCE. De ahí corren 48 horas, que finalizan a la media noche de mañana, sábado 6 de marzo del 2021, para que el juez sustanciador de esta demanda, Fernando Muñoz, determine que se subsanaron las fallas.



Según la experta en temas electorales Diana León, en ese punto hay tres posibilidades. El archivo de la causa, la inadmisión o que sea admitida. “El Reglamento de Trámites del TCE señala que tiene dos días el Juez, una vez que verifique el expediente y señalé que está completo para la admisión”.



Si el TCE acepta conocer la demanda, que pide revisar 24 000 actas para que abran las urnas y se recuenten manualmente los votos, la sentencia final podría tardar hasta 15 días.



Por el contrario, si la demanda es archivada o inadmitida, la proclamación de resultados queda en firme, por lo que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) serían confirmados como los contendientes del balotaje del 11 de abril próximo.



Pachakutik decidió hacer el reclamo al TCE, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio paso a la apertura de urnas correspondientes a 31 actas de las 27 000 que ese movimiento presentara.



Además, el jueves hubo una polémica, luego de que el medio digital La Posta publicara fotos de un encuentro entre Pérez y el juez electoral Ángel Torres. En las imágenes difundidas se ve a Torres en la puerta de un edificio junto con Pérez y Manuela Picq, en Quito. Este encuentro generó el rechazo del propio TCE.



Pérez, confirmó que allí hubo un “saludo casual” con Torres, juez del TCE. El candidato de Pachakutik más bien rechazó las expresiones del presidenciable de Creo, Guillermo Lasso, quien por su lado tildó de “inconcebible” que dicha cita se diera en secreto.



“Nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es ‘reunión secreta’. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes”, publicó Pérez en su cuenta de la red social Twitter.



El artículo 12 del Reglamento de Trámites del TCE dice que ningún candidato se puede reunir con los jueces electorales, y que, si lo hacen, deben enviar una carta al Pleno.



Según Esteban Ron, decano de Derecho de la UIDE, no hay una sanción para el candidato, pero para el juez si hubiera un reclamo, el Pleno le podría imponer una multa.