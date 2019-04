Rectores universitarios reunidos en contra de la reforma a la LOES, propuesta por Elizabeth Cabezas

LEA TAMBIÉN

Este lunes 22 de abril del 2019, treinta y cinco universidades del país, dos asociaciones científicas y un colectivo de becarios le envían una carta abierta a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas. Entre otras cosas cuestionan su planteamiento de reformas porque “evidenciaría que en materia de educación superior existen dificultades para construir políticas de Estado que trasciendan la provisionalidad, generando un marco de incertidumbre que, a más de atentar contra la calidad, afecta la posibilidad de establecer programas de cooperación conjunta de largo plazo”.

Eso en relación al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, remitido por Cabezas a la Primera Vicepresidencia de la Función Legislativa el 9 de abril del 2019, mediante oficio N° PAN-ECG-2019-0074.



¿Qué plantea Cabezas? Que no se requiera contar con el título de doctor (PhD o su equivalente) para ser Rector de una universidad o escuela politécnica. Y que se elimine el requisito de publicación de obras de relevancia o artículos indexados para ser rector. Además, el título de doctorado ya no sería obligatorio para ser profesor titular principal, máximo nivel del escalafón al que pueden aspirar los profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas.



Los rectores que firman la carta abierta le recuerdan a la Presidenta del Legislativo que en el 2008, 482 profesores contaban con título de doctor (PhD), cifra que llegó a 870 en el 2012 y a 2 747, en el 2016. En el 2008, solo el 1,5% de docentes en Ecuador contaba con ese título, y en el 2016, el porcentaje aumentó al 7,5%, cifra que ha continuado y continuará creciendo en los próximos años, dicen, con datos de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).



En días anteriores, la rectora de la Politécnica Nacional, se pronunció. Florinella Muñoz criticó los argumentos formulados por Cabezas en su propuesta. “Dice que los pocos profesionales que tienen PhD son extranjeros o ecuatorianos con altas posibilidades económicas”. Así que Muñoz preguntó cuál es la fuente de la Presidenta del Legislativo. En la EPN, por ejemplo, anota, la mayoría se formó en el exterior, con becas, financiadas por el Estado.



“Se afirma que un PhD no refleja la calidad profesional y eso es subjetivo”, comentó la rectora de la Politécnica. También señaló que de las 30 universidades y politécnicas que integran la Red Ecuatoriana para Investigación y Posgrados, 27 cuentan con título de doctorado.



La Politécnica Nacional, a través de su autoridad, también comentó que en el proyecto de reforma a la LOES de Cabezas hay argumentos que le atañen más que nada a la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas. “No nos corresponde un pronunciamiento al respecto y no tenemos conocimiento detallado de la realidad interna de ese centro. Sin embargo consideramos poco conveniente que se propongan reformas legales de esta envergadura para resolver problemas particulares, en el caso de que estos efectivamente existieran”. El Rector de la ESPE suele ser una autoridad de las Fuerzas Armadas.



Este Diario la semana anterior y este lunes 22 de abril se comunicó con el equipo de prensa de la legisladora Cabezas y no obtuvo respuesta a los llamados telefónicos. También se le explicó para qué se le buscaba, vía mensajes de WhatsApp, y no hubo una contestación. Pese a que la semana pasada se nos dijo que el jueves 18 de abril respondería al tema.



La mañana de este lunes 22 de abril, en Ciespal, autoridades del sistema de educación superior y rectores universitarios están reunidos, debatiendo en torno a esta propuesta de reforma a la LOES. Adrián Bonilla, titular de Senescyt, recordó que para la más reciente reforma realizada en el 2018, hubo consenso con el sistema.



"El sistema tiene datos que no compaginan con la información que acompaña la última propuesta de reforma. Desvalorizar los doctorados implica la degradación del conjunto de la calidad de la universidad".



Ana Lucía Ruano, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), informó que cuentan con 3 284 profesores con PhD inscritos y algunos de ellos han sido formados con inversión estatal.



"Tenemos que defender que un sistema de educación superior de jerarquía requiere de investigación científica y para eso su recurso humano debe alcanzar el grado de PhD", dijo Fernando Sempértegui, de la Universidad Central. La casona no firmó la carta abierta, pero su rector estuvo presente en el encuentro de autoridades de la educación superior.



Por su parte, el rector de la UTE, Ricardo Hidalgo, dijo que "es preocupante constatar cómo se lleva la lógica en la Asamblea Nacional; hace tiempo que la universidad dejó de ser un grupo de docentes dando clases". E hizo un llamado para que esta coyuntura sea una oportunidad para "nunca más retroceder en el camino hacia la excelencia del sistema de educación superior".