Rectores y dirigentes de colegios privados aún esperan notificación del Ministerio de Educación

“Las instituciones educativas particulares no hemos realizado incrementos arbitrarios en los valores de matrículas y pensiones. Únicamente lo autorizado por el Ministerio de Educación”. Eso reiteraron los voceros de gremios de planteles particulares del país. Se trata de Fedepal, Crecipe, Confedec y Corpeducar.

Antes del mediodía del jueves 29 de agosto del 2019, cuatro agrupaciones, que afirman reunir al 40% de centros educativos privados de Ecuador, se pronunciaron, en una conferencia de prensa.

Según los voceros, las resoluciones de incremento de costos de la educación particular fueron emitidas por parte del Ministerio de Educación, las primeras semanas de julio de 2019. Eso les permitió, anotan, empezar el período de matrículas y planificar el año, con ciertos presupuestos.



Por eso protestan ante lo que llaman “improvisación” de parte del Gobierno, que a menos de una semana del inicio oficial de clases, anuncia la derogación de las autorizaciones de incremento de pensiones, para el ciclo 2019-2020, en Sierra y Amazonía.



Un grupo de rectores y otros delegados de los planteles privados mantuvo una reunión privada con sus dirigentes, tras la rueda de prensa. Todos consultaban qué deben responder a sus padres de familia.



La resolución de los gremios es esperar hasta recibir una notificación oficial por parte del Ministerio. Uno de los rectores dijo que estas medidas no se han tomado ni durante la dictadura y preguntó por qué no ponen tarifas mínimas para las consultas médicas, por ejemplo.



El rector del Colegio Jacques Dalcroze, Antonio Díaz, comentó que ayer miércoles 28 de agosto inauguró el año lectivo. Que hizo renovaciones en los laboratorios y que estaban planificadas otras mejoras, también ajustes salariales. Pero que no tendrá los recursos para enfrentar eso.



“Son alrededor de USD 20 de incremento en nuestro caso. Nos autorizaron aumentar el 10%”, dijo Díaz, vicepresidente de Fedepal.



“Los Padres de familia tienen el derecho y la libertad de escoger la educación que mejor consideren para sus hijos”, recalcó Karen Mejía, presidenta de Fedepal. Y recordó que el Ministerio no les ayuda a cobrar pensiones adeudadas por padres morosos.



Las instituciones particulares ofrecemos educación de calidad, cumplimos con todas las obligaciones legales y tributarias, enfatizaron

EL COMERCIO preguntó al Ministerio de Educación si desde los distritos se informará a los planteles sobre esta decisión de derogar las alzas de pensiones. Y qué acciones emprenderán para cumplir con la disposición del Primer Mandatario. Se esperan esas respuestas.