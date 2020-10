Rector de la Universidad Técnica de Ambato es investigado por el CES

LEA TAMBIÉN

Una comisión del Consejo de Educación Superior (CES) inició un proceso sancionador en contra del rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo, por supuestamente no haber validado el estatuto del centro de estudio superior con la normativa del Sistema de Educación Superior.

Además, de que la vicerrectora de investigación, Elsa Hernández, no cumplió con los requisitos para ejercer tal designación. Ángel Polibio Chávez, síndico de la UTA, indicó que el proceso que lleva adelante el Consejo de Educación Superior (CES) es por los reclamos de Galo Naranjo ante el recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas por parte del Gobierno.



“A través de la Senescyt y el CES hay una retaliación contra la principal autoridad de la UTA. El proceso está lleno de inconsistencias”, dijo Chávez.



Entre las posibles sanciones al rector del ‘Alma Mater' ambateña están el pago de una multa económica y la suspensión de su cargo por parte del CES.



Chávez informó que se colocaron oficios en la justicia ordinaria con el propósito de acceder a la información pública que está registrada en audio y video, una acción de medidas cautelares para suspender el proceso y otra por supuestamente violar los derechos del rector al no permitir que se defienda.



Dos integrantes del CES, al ser consultados sobre el proceso a la principal autoridad de la UTA, informaron que no se pronunciarán hasta que la comisión entregue el informe final al pleno y se tome una decisión.