El recorte de trabajadores en empresas públicas será progresivo

El Gobierno reiteró ayer que, hasta el 20 de febrero de 2019, las empresas estatales deben presentar el plan de desvinculación de trabajadores, pero eso no implica que hasta esa fecha se concrete todo el recorte.

“Las desvinculaciones pueden ser progresivas, se entrega el plan y luego (el recorte) ya depende de cada empresa”, indicó Sergio Enderica, presidente de Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).



El pasado 6 de febrero, esta firma estatal remitió un oficio a las 21 compañías, en donde se dispone un ajuste del 10% a la nómina.



El Gobierno calcula que entre 3 000 y 3 500 empleados serán separados producto de la medida, lo que permitirá un ahorro de USD 60 millones al año. Sin embargo, esa reducción no se puede dar de un momento a otro, ya que hay que garantizar la provisión de servicios que presta el Estado a través de las empresas públicas, explicó el funcionario.



Los gerentes, representantes de los trabajadores, algunos ministros y asambleístas se reunieron ayer para analizar la situación de las firmas púbicas y definir acciones de optimización de recursos.



La situación de estos organismos es “insostenible”, indicó José Agusto, secretario de la Presidencia.



De las 21 empresas, el 25% tiene inconvenientes. “Están con pérdidas, hay problemas de eficiencia y en calidad de servicio. Entonces, hay cierto sobrepeso en el gasto corriente y una parte de eso es recurso humano”, explicó Enderica.

El resto de empresas es viable, señaló el titular de Emco.



De acuerdo con datos oficiales, las firmas bajo su coordinación reportan actualmente 39 100 trabajadores. Para lograr el ajuste, sobre todo de personal, las partes involucradas en el proceso acordaron conformar mesas de trabajo.



La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respaldó la decisión de bajar la masa salarial. “Vamos a respaldar la estabilidad laboral, pero no seremos cómplices de algunos cargos que se han creado sin perfil técnico”, dijo Richard Gómez, presidente de la CUT Guayas.



En la cita, el gremio presentó varias propuestas para la optimización del gasto.



Una de ellas es que el recorte de servidores públicos se haga desde el jerárquico superior.



“Hay que empezar por las gerencias y asesores que no cumplen funciones específicas”, planteó Oswaldo Chica, presidente nacional del gremio.



El dirigente puso como ejemplo los procesos de este tipo que se llevan a cabo en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).



Según Chica, esta estrategia permitirá reducir el personal en un 16%, incluidas las salidas voluntarias y de jubilados.



CNT es la segunda empresa pública con mayor número de trabajadores, después de Petroamazonas. A diciembre del año pasado registró 7 144, según el portal de transparencia de la empresa (ver gráfico).



Otras empresas con fuerte carga laboral son la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y Petroecuador.



Los representantes de los trabajadores también plantearon transparentar los procesos de adquisición y compras públicas para optimizar gastos.



Para otros gremios, como Frente Unitario de Trabajadores (FUT), los diálogos anunciados no son suficientes.



El representante del gremio, José Villavicencio, exhortó al Gobierno a presentar un estudio técnico que evidencie la situación de cada empresa antes de tomar acciones.



El Plan de Optimización que las empresas públicas deben presentar a Emco para su validación debe reflejar la reducción en la nómina, tomando como referencia el mes de diciembre del 2018.



El representante aseguró que cada una de las empresas cuenta con el dinero para cumplir con el pago de las liquidaciones. Además, señaló que existe el compromiso de Finanzas de asignar recursos para que eso se cumpla.