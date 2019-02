Recorte de personal en empresas públicas será de forma progresiva

LEA TAMBIÉN

El pasado miércoles 20 de febrero de 2019 terminó el plazo para que las 21 empresas públicas presentaran el plan de optimización de personal. Gerentes de las entidades y trabajadores debían llegar a un acuerdo para cumplir con la disposición gubernamental.

El pasado 6 de febrero, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) dispuso la reducción del 10% de la nómina en las compañías.



Sergio Enderica, presidente del Directorio de la Emco, indicó que hasta las 16:00 de ayer había recibido el planteamiento de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este Diario entrevistó a trabajadores y consultó a empresas para conocer las propuestas. En siete se obtuvo información que da cuenta de un ajuste de 1 451 trabajadores (ver gráfico).



La estatal CNT es la segunda empresa pública en el país con un mayor número de trabajadores, luego de Petroamazonas. Con el ajuste, la nómina en la telefónica se reducirá un 11,1%; es decir, saldrán 795 trabajadores.



En el listado se incluye a personal del jerárquico superior, gerentes y jefaturas que no tienen razón de ser, explicó Oswaldo Chica, presidente del comité de empresa de CNT.



El plan contempló un análisis técnico “con los sindicatos, representantes de los trabajadores”, dijo Darwin Romero, gerente General de la estatal.



Según el funcionario, se planteó un cronograma, previsto hasta mayo de este año, con lo cual la reducción será progresiva hasta ese mes.



Romero señaló que con este ajuste se van a suprimir puestos. “Si viene otra administración no se van a volver a llenar y serán eliminados”, explicó. La empresa prevé la supresión de cargos en todas las áreas.



El plan surgió de un consenso con el comité de empresa de la firma estatal, pero no todos estuvieron de acuerdo.



Con el anuncio del ajuste de la masa salarial hay miedo e incertidumbre sobre el futuro laboral, manifestó Guido Chiriboga, dirigente de un sindicato de 300 empleados de CNT, que todavía no es reconocido por el Ministerio de Trabajo.



El dirigente cuestionó el ajuste y dijo que la situación laboral en la estatal es complicada por la gran carga laboral y por la falta de personal técnico.

Chica defendió que el ajuste no afecta a las áreas operativas.



El plan de la empresa Petroamazonas es eliminar alrededor de 300 plazas de trabajo de manera paulatina. Así espera cumplir con el plan de optimización solicitado por la Emco.



Álex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, mencionó que para este proceso se priorizarán los retiros voluntarios y los resultados de las evaluaciones del desempeño de los trabajadores que se hacen de manera periódica. Para esto se espera contar con los recursos para pagar a los trabajadores que salgan de la firma.



Galárraga informó que este nuevo recorte significará un ahorro de alrededor de USD 300 000 mensuales en el pago de la nómina de los colaboradores. Además, este proceso de desvinculación que representa alrededor del 4% frente al número de colaboradores, se sumará al que se ha ejecutado desde mayo del 2017.



Desde entonces hasta enero del 2019 se ha optimizado la nómina en un 4,8%, porque se han reducido 372 plazas de empleo. Al final, en este año, se calcula que la nómina se cierre con 6 890 trabajadores.



Gabriela Llumiquinga, secretaria General del Comité de Empresa, expresó que los trabajadores están de acuerdo con esta propuesta, porque hay algunos colaboradores interesados en dejar la empresa por razones personales.



En la estatal Medios Públicos, la optimización de la nómina estará atada a un análisis económico y de factibilidad técnica, respondiendo además a una reestructuración organizacional, dijo vía correo.



“Los Medios Públicos tendrán una nueva estructura, la cual priorizará aquellas áreas estrictamente necesarias con la línea de gestión de Medios Públicos EP. Cumpliremos con el mandato de, por lo menos, el 10% de reducción”, subrayó la entidad a través de un correo.



La firma enfatizó que desde el 2017 viene aplicando un proceso de recorte progresivo, que en ese año llegó al 6%. El año pasado la disminución fue del 10%, cerrando con una plantilla de 950 servidores.



El gasto en masa salarial de la firma en el 2018 fue de USD 17,5 millones. Para este año proyectan USD 16,4 millones.



En Correos del Ecuador también se ha venido aplicando un recorte de personal como parte de las políticas de austeridad y optimización del gasto del Gobierno, explicó la empresa.



La actual administración, que se inició en agosto pasado, redujo la nómina en un 14,5%, cerrando el pasado año con 1 189 personas, cifra que incluye a 30 servidores operativos por temporada alta, que serán desvinculados en marzo.



La disminución del pasado año incluyó a los cinco asesores de la Gerencia General –que percibían remuneraciones de USD 3 800–, a los cuatro coordinadores de las gerencias nacionales y personal del nivel operativo y administrativo.



Durante el 2018, la empresa de paquetería gastó en masa salarial USD 13,7 millones. En enero pasado el egreso en personal fue de USD 995 136.



En empresas como Santa Bárbara el ajuste se aplicará de diferentes formas. Por ejemplo, con la reducción del 5% de la remuneración del Gerente General y la baja del 10% de trabajadores administrativos.



En el caso del personal operativo solo saldrá una persona, para no afectar el funcionamiento de la fábrica, indicó la firma vía correo electrónico. En Ferrocarriles del Ecuador, al ser una empresa operativa, se priorizó el recorte en las áreas de apoyo y asesoría.



Tras la entrega de los planes de optimización, la Emco se encargará de analizar y validar cada propuesta.



La aerolínea Tame explicó que la baja del 10% de la nómina se inició en áreas operativas y que incluirá personal administrativo. En el 2018, la firma ya redujo 110 personas, con lo que cerró el año pasado con 1 314 personas. Con el nuevo ajuste se estima ahorrar USD 230 000 al mes, dijo Tame.



Los recortes de personal se efectuarán según el cronograma propuesto por cada empresa y “nos aseguraremos que las liquidaciones sean las correspondientes”, dijo Enderica.