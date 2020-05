Fuerte recorte del gasto público para afrontar emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Las siete medidas anunciadas la mañana de ayer, 19 de mayo del 2020, por el presidente Lenín Moreno apuntan a reducir gastos por USD 4 000 millones este año. El ajuste más fuerte está en el rubro de inversión, que bajará en 1 300 millones, seguido de la masa salarial, que caerá en 980 millones.

Se trata del tercer anuncio de recorte que hace el Ejecutivo desde marzo pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria. Las medidas fiscales anunciadas ayer buscan reducir el hueco fiscal que se estima en USD 12 000 millones en este año. Antes de la pandemia, esta brecha se estimaba en 3 384 millones.



El escenario del Fisco se complicó porque los recursos petroleros cayeron 90% en abril frente a igual mes de 2019 y los tributarios, 38% en el mismo lapso.



Otro factor que complica las cuentas fiscales es que el Ecuador no puede emitir deuda en bonos, porque el mercado de capitales está cerrado debido a que el indicador de riesgo país es el segundo más alto de la región, luego de Venezuela. Por eso, la ayuda de multilaterales, que suma USD 1 490 millones entre abril y mayo, ha sido clave en estos meses.



Caterine Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que las medidas son coherentes con las necesidades del país. En este momento “es crucial la reducción del tamaño del Estado y un estricto control de gasto”.



Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador, explicó que el recorte a la nómina del sector público es necesario, pero cree que este ajuste y el que ocurre en el sector privado tendrán un gran impacto en la clase media. Por eso, el catedrático destaca la medida del Ejecutivo de crear un fondo para entregar crédito blando al sector productivo. “Esto permitirá la reactivación de empresas pequeñas y medianas y generación de empleo en el país”.



Los combustibles fluctuarán en una banda de precios



El precio de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel premium se revisará mensualmente, como ocurre en la actualidad con la súper. Sin embargo, para la fijación del costo de estos nuevos derivados se establecerán rangos, con el fin de que ese valor fluctúe entre un techo y un piso.



Para establecer el precio de estos derivados, la banda será de hasta un 5%. Esta se aplicará en función del precio base acordado para estos productos, que es USD 1,75 para el galón de las gasolinas extra y ecopaís, y de USD 1 para el galón de diésel premium, informó ayer el Ministerio de Energía.



Ese mecanismo permitirá que los precios de estos combustibles estén acorde a los valores que se manejan en el mercado internacional. Además, el esquema de bandas protegerá al consumidor final, dijo René Ortiz, ministro de Energía. “El Gobierno monitoreará la aplicación de esta banda, para proteger al consumidor de las variaciones abruptas del mercado internacional”, precisó.



En promedio, el Ministerio de Energía tiene previsto que el valor de estos derivados se mueva entre 1,7 centavos y 9 centavos, tomando como referencia el precio base de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel premium. Este escenario responde a proyecciones internacionales que señalan que en este año el costo del petróleo –materia prima de la cual se obtienen las gasolinas– se mantendrá bajo.



Este año se estima, por ejemplo, que el precio promedio del crudo Oriente (de Ecuador) llegue a USD 25 el barril. Los detalles de cómo se aplicará este nuevo esquema de comercialización constarán en el Decreto que debe emitir el presidente Lenín Moreno para viabilizar este sistema de precios.



Desde diciembre del 2018 hasta ayer en la tarde (19 de mayo), el valor de la extra y ecopaís era de USD 1,85 por galón y de 1,037 para el diésel premium; es decir, por encima del valor anunciado por el Gobierno.



Según el esquema vigente, el Estado entregaba USD 0,15 en subsidio por galón de gasolina ecopaís y 0,53 por galón de diésel. Mientras tanto, la gasolina extra no contempla ningún subsidio en este mes, según datos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Cam­ddepe).



Por lo anterior, y acorde con el nuevo mecanismo propuesto por el Gobierno, se mantendría la entrega de subsidios para la ecopaís y diésel premium, considerando el precio actual del crudo WTI, mencionó Oswaldo Erazo, secretario de la Camddepe.



Ortiz expresó ayer que la fijación de la nueva fórmula de precios ya no contempla la entrega de subsidios, por lo tanto, no habrá ninguna intervención del Estado. Esto implicará USD 400 millones en ahorro.



Pero en caso de que los precios del petróleo superen la banda establecida, Ortiz enfatizó que el Estado regulará los precios. Y si un segmento como el transporte interprovincial o el urbano requieran auxilio estatal, este se dará de forma directa. Ortiz se reunió ayer con transportistas.



Gobierno busca mejores condiciones para la deuda



El plan para reestructurar con mejores condiciones la deuda externa del Ecuador se ejecuta desde marzo pasado. El Ejecutivo calcula que se ahorrará alrededor de USD 1 300 millones en el proceso, que se realizará dialogando con acreedores de deuda en bonos y también con acreedores bilaterales, como China.



La deuda externa de Ecuador hasta marzo pasado ascendía a USD 41 097 millones; esto equivale al 52,9% del PIB.



El primer paso que dio el Gobierno Nacional para reorganizar la deuda fue pagar el capital e intereses de deuda de los bonos 2020, que vencían marzo, por USD 341 millones.



La decisión fue criticada, pues se dio en medio de la crisis sanitaria, sin embargo, gracias a que Ecuador cumplió con ese compromiso se abrieron otras fuentes de financiamiento para que el país atienda las necesidades de la emergencia, dijo el Presidente Moreno.



Luego de esta decisión, el Fisco ha recibido USD 1 490 millones de tres organismos multilaterales, para hacer frente a la emergencia sanitaria por el covid-19 en abril y mayo.



Los préstamos internacionales tienen plazos de pago de entre 5 y 28 años y períodos de gracia de hasta 11 años. Según Finanzas, la mayor parte de ese monto corresponde al préstamo de emergencia por USD 643 millones que entregó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 1 de mayo.



El segundo paso del Gobierno fue usar el mecanismo de solicitud de consentimiento, mediante el cual pidió a los tenedores de bonos que aplacen el cobro de los intereses.



Se trata de acreedores con papeles que vencen entre los años 2022 y 2030. A ellos se les solicitó que aplacen hasta agosto el cobro de los intereses de esos bonos por un valor de USD 811 millones.



Un segundo pedido se hizo a los tenedores de bonos de Petroamazonas, para que aplacen hasta el 2021 el cobro del capital por USD 175 millones de la deuda. En los dos casos, los acreedores accedieron al pedido de Ecuador.



Finanzas dijo que con esta aceptación se comenzará a diseñar un plan, en diálogo con los inversionistas, para conseguir mejores condiciones de endeudamiento. El programa se podría presentar el 15 de agosto. En ese mismo mes, el Gobierno espera tener un nuevo acuerdo económico de mediano plazo con el FMI.



Fondo para empresas y ayuda social en emergencia



El Gobierno dijo ayer, 19 de mayo, que formará un fondo de USD 1 000 millones para reactivación productiva.



El programa busca dar soporte a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas.



Según el presidente Lenín Moreno, desde el 25 de mayo se podrá acceder al crédito “Reactívate Ecuador”, para realizar el pago de nóminas y cubrir los costos operativos de esos segmentos de la economía nacional.



La primera entidad financiera en entregar este crédito será el Banco del Pacífico. Se trata de financiamiento con tasas de hasta el 5%, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. “Se sumarán más bancos y cooperativas cada semana”, precisó el Jefe de Estado.



De acuerdo con el Mandatario, esto es fruto del financiamiento externo logrado.



Uno de los multilaterales que financia este tema es el Banco Internamericano de Desarrollo (BID). El organismo informó la semana pasada que Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas y el mantenimiento del empleo con un crédito de ese multilateral equivalente a USD 93,8 millones.



El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en Libor.



La entidad detalló que este préstamo ayudará a que los pequeños segmentos económicos superen problemas temporales de liquidez y continúen sus operaciones, ya sea con productos de crédito o con garantías para obtener financiamiento de capital de trabajo.



Además, se espera aumentar el número de créditos de corto plazo a este segmento liderado por mujeres en la cartera de Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).



El principal problema que aflige a los estratos económicos más pequeños es la ausencia de liquidez para sostener el negocio y el empleo ante una reducción de sus ingresos operativos y un mayor atraso de sus cobros, apuntó en el comunicado el BID.



Según un cálculo a partir de los datos de la Superintendencia de Compañías, el 50% de las empresas del Ecuador resistirían menos de 37 días sin ventas, y el 75% menos de 70 días. Los sectores más impactados serían los vinculados con la agricultura, el alojamiento y restauración, y las actividades de servicios administrativos.

El programa del BID financiará subpréstamos directos a 16 038 socias del segmento micro y de la pequeña empresa de Cooperativa de Ahorro y Crédito, a través de las cuales se canalizarán los recursos. También se estima que beneficie 12 691 micro y pequeños negocios mediante garantías de la Conafips para créditos de corto plazo que se otorgarán a través de las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario, principalmente Cooperativas de Ahorro y Crédito.



El Gobierno además anunció que destinará recursos para proteger a los más vulnerables y a reactivar la economía. “Vamos a asignar USD 750 millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social para los más vulnerables”, dijo el Primer Mandatario.