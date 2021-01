Nuevo récord de muertes en EE.UU. por covid-19; expertos advierten que la situación empeorará

Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus con más de 4 000 en las últimas 24 horas, según fuentes oficiales, mientras expertos del país advierten de que la pandemia se recrudecerá en enero en el país.

Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y próximo asesor del gobierno del demócrata Joe Biden, señaló que el número diario de muertes por coronavirus continuará aumentando durante las próximas semanas, y recomendó tener paciencia con el programa de vacunación que se está preparando en todo el país, aseguran medios locales.



Según cifras oficiales el total de fallecidos por la pandemia en los EE.UU. alcanza ya los 365 400, por lo que el país se ha convertido en el más afectado por la pandemia, con además de 21,5 millones de infectados del global de los 88 millones en todo el mundo.



En una entrevista con la emisora estadounidense NPR que también cita The New York Times, Fauci dijo que es probable que el alto número de víctimas continúe y que sea un reflejo del aumento de los viajes y las reuniones durante las recientes vacaciones.



“Creemos que las cosas empeorarán a medida que entramos en enero”, indicó e hizo hincapié en que todavía era posible "mitigar esa aceleración" adhiriéndose estrictamente a medidas de salud pública como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.



Según The New York Times, hasta ahora, al menos 5,9 millones de personas en los Estados Unidos han recibido una dosis de una de las dos vacunas covid-19 que han sido autorizadas para su uso, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Esa cifra está muy por debajo de la meta que los funcionarios federales habían fijado, ya que planeaban inocular al menos a 20 millones de personas antes de finales de diciembre.