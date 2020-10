Francia registra récord de casos diarios de covid-19 en Europa y extiende toque de queda para 38 millones de personas

LEA TAMBIÉN

Francia registra 41 622 casos positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, este jueves 22 de octubre de 2020. Esto representa un récord en los países europeos desde el inicio de la pandemia.

Ante este aumento de contagios, el país extenderá el toque de queda a otros 38 departamentos a lo largo del país; 46 millones de personas estarán bajo este régimen desde este jueves.



El primer ministro francés, Jean Castex, fue tajante: "Digamos las cosas claras. La situación es grave en Europa y es grave en Francia", dijo en una comparecencia ante la prensa en la que subrayó que "la segunda ola" de coronavirus ya ha llegado y experimenta un avance rápido en todo el continente.



A los 16 departamentos franceses que ya tenían limitaciones al movimiento ciudadano desde las 21:00 hasta las 06:00 se suman esos 38 y la región de ultramar de Polinesia.



Se trata de una medida preventiva, de seis semanas de duración, y cuyos resultados, según el Ejecutivo, determinarán si es necesario aplicar restricciones más fuertes en el país.



Aumento de los casos

Francia registraba en agosto 10 casos confirmados de coronavirus por cada 100 000 habitantes y ahora esa tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días ha subido a los 251.



"Las próximas semanas serán difíciles. Nuestros servicios hospitalarios se verán sometidos a una dura prueba y el número de muertos seguirá aumentando", reconoció Castex, que admitió que esta crisis todavía durará "meses".



En París y otras ocho grandes ciudades el toque de queda está en vigor desde hace una semana. En este tiempo, las fuerzas del orden han efectuado 32 033 controles y han puesto 4 777 multas por incumplimiento, que van desde los 135 euros hasta los 3 750 y hasta seis meses de prisión en caso de varias reincidencias.



El titular de Sanidad, Olivier Véran, recalcó que, aunque el virus circula más lento que en primavera, lo hace pese a todo a una velocidad "alarmante".

Los departamentos afectados por el toque de queda son aquellos con una tasa de incidencia superior en los últimos siete días a los 250 casos por cada 100 000 habitantes entre la población en general y a los 100 entre las personas mayores, así como aquellos donde más del 30 % de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de la covid-19.

En esas zonas los bares, los establecimientos deportivos y las salas de juegos pasan a estar cerradas durante todo el día y los centros de enseñanza superior solo pueden acoger en clase a la mitad de los estudiantes.



"El Gobierno entiende la sensación de injusticia de los sectores económicos especialmente perjudicados por esas medidas, que no son una sanción contra ellos, sino una prevención para limitar la propagación del virus", añadió el primer ministro.



Nuevas ayudas económicas

Entre esos sectores está el cultural, al que este jueves se le prometieron nuevas ayudas por un valor de 115 millones de euros. El sector teatral recibirá 20 millones, el de los espectáculos musicales 55 y el cinematográfico 30 millones, precisó la ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot.



Las autoridades confían en que a principios de la semana próxima comience a dar resultado el primer toque de queda implantado el 16 de octubre pero no escondieron la gravedad de la situación, que hace que en los últimos días se estén superando los 20 000 contagios diarios y las cien muertes.

"Sin ninguna medida, dentro de 15 días habría más de 50 000 positivos al día", advirtió Véran, mientras el primer ministro recalcó que si todo el mundo hace "los esfuerzos necesarios para reducir su circulación" se podrán aliviar las restricciones que afectan a la vida diaria.



Entre esa colaboración figuró el llamamiento masivo a que la población descargue la aplicación de rastreo de contagios TousAntiCovid, una versión mejorada de la lanzada a principios de junio, StopCovid, que el Ejecutivo reconoció que no ha sido efectiva porque muy poca gente la utilizó.