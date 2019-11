La lenta reconstrucción de los supervivientes cuatro años después de los atentados de París

LEA TAMBIÉN

Cuatro años después de los atentados yihadistas de París, varios supervivientes siguen intentando reconstruirse. Pero para muchos de ellos, heridos o testigos de los atentados del 13 de noviembre de 2015, el juicio que se perfila en 2021 será una nueva prueba.

Cada caso es diferente, señalan los especialistas. Pero “cualquier persona que tenga una estabilidad psicológica, sin antecedentes traumáticos, especialmente en la infancia, ha logrado o logrará salir adelante, es decir un 70% de las víctimas”, asegura Gérard López, presidente honorario del Instituto de Victimología francés.



Este último ha tratado a 180 personas desde los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos y más de 350 heridos.



Fabrice, que estuvo presente en el Bataclan, la mítica sala de conciertos parisina donde se registró uno de los tiroteos, es uno de ellos. “Necesité uno o dos años para digerir las cosas y ya no estar a flor de piel”, cuenta a la AFP.



Según el presidente de la asociación de víctimas Life for Paris, Arthur Dénouveaux, la “gran mayoría” ha pasado una “etapa”. “Cuando se reúnen es para hablar de sus proyectos”, asegura.



No obstante, cuatro años después, nuevas víctimas siguen saliendo del silencio. “Unas cincuenta se han acercado a la asociación este año”, afirma Dénouveaux.



Para Julien Rencki, director general de los Fondos de Garantía de las Víctimas de Actos Terroristas (FGTI), se trata de personas que “durante mucho tiempo no se consideraron como víctimas pero después de tres años se dan cuenta de que no pueden hacer frente a esto solas”.



A Jean-Baptiste, un joven de 26 años, le llevó mucho tiempo considerarse como una víctima. “Salí del Bataclan al cabo de 15 minutos”, relata. “Me parecía inconcebible quejarme”.

¿Punto final?



El juicio por los atentados de 2015, que podría celebrarse en 2021, podría ofrecerles un “punto final”, estima la psicóloga Géraldine Million.



“La mayoría espera mucho de este juicio porque es en ese momento que la sociedad dirá públicamente 'que no es normal lo que ocurrió'”, explica.



Es lo que piensa Stéphane, herido el 13 de noviembre, quien espera que el final del juicio marque también el final de su reconstrucción.



Después de eso, “el atentado se convertirá en un evento histórico”, “ya no será parte de la actualidad inmediata”, confirma Alexis, presente en el Bataclan la noche de los atentados.



No obstante para el presidente honorario del Instituto de Victimología francés el juicio no podrá fin al “sentimiento de víctima”. “Es un mito, ya que ese tipo de traumatismos se quedan de por vida”, asegura.



Algunos encuentran un tipo de liberación emocional en las conmemoraciones, como Olivier, otro de los heridos del Bataclan, y su pareja. La víspera del primer aniversario de los atentados, viajaron a Alemania, para estar lo más lejos posible de París. Pero apenas llegaron a su destino dieron media vuelta.



“Cuando vimos las imágenes del concierto de Sting en el Bataclan la noche del 12 (de noviembre de 2016) nos dijimos '¿Pero qué estamos haciendo aquí?', recuerda Olivier, de 37 años. Condujeron toda la noche” para llegar a las conmemoraciones del 13. "Nos ayudó mucho hacer parte de las conmemoraciones en la alcaldía de París, fue catártico" .



Desde entonces, no se ha perdido ninguna de las ceremonias. "Necesito estar junto a las otras víctimas en este día tan particular", explica. "La comunidad necesita mantenerse solidaria antes del inicio del juicio", estima.



En el banquillo de los acusados estarán los miembros del grupo que participó en la preparación de los ataques y el único atacante que sobrevivió, Salah Abdeslam, que se encuentra detenido en la cárcel de Fleury-Mérogis, al sur de París.



La noche del 13 de noviembre de 2015, nueve hombres sembraron el terror en la capital francesa. Bares, restaurantes y una sala de conciertos fueron objeto de ataques simultáneos, los peores en la historia reciente de Francia.