Reconocimiento en redes sociales a joven albañil tras compartir que se gradúo de enfermero

El mexicano Manuel Chimas culminó su carrera de enfermería y su logro lo festejó con sus compañeros, con los que trabajo como albañil, para pagar sus estudios.

Una foto de él vestido de enfermero, con una pala en su mano, y junto a sus compañeros con ropa de trabajo circuló en redes sociales. En Facebook, el flamante licenciado en Enfermería, escribió “Ya licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido a las personas que me dieron buenos consejos. Agradezco a mi familia y amigos”.



Manuel Chimas curso la carrera en el periodo 2015 - 2019 en México, luego de realizar la pasantía, en agosto del 2020 obtuvo el título. Los cibernautas lo felicitaron por la obtención de la licenciatura y la humildad que demostró tras su graduación.



"Muchísimas felicidades jóven. Eso de no olvidarse de dónde uno ha salido que permanezca por siempre. Sobre todo, seguir siendo sencillos y nobles de corazón. Dios te bendiga y que vengan más logros", escribió una usuaria de Facebook.